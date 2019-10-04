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04.10.2019 12:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крым получил новые локомотивы к запуску поездов по мосту

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Руководство "Крымской железной дороги" сообщило о начавшейся поставке новых локомотивов и пассажирских вагонов в депо полуострова. По словам и.о. генерального директора КЖД Алексея Красоткина, уже доставлены семь тепловозов ТЭП 70 ТС и три электровоза ВЛ-10.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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- Локомотивы и электровозы закуплены Росимуществом и будут приписаны к Крымской железной дороге, - рассказал Красоткин. - Также для организации движения поездов дальнего следования куплены 166 вагонов разного типа - двухэтажные, купейные и плацкартные.

Все вагоны производства Тверского завода не требуют никакой дополнительной обкатки. Что же касается тепловозов и электровозов, сейчас локомотивные бригады знакомятся с новой техникой, поскольку она отличается своим функционалом от той, что использовалась на КЖД ранее и уже морально устарела.

С открытием железнодорожного движения Крымский мост сможет пропускать в течение суток до 94 поездов - 47 пар пассажирских и грузовых в сутки в оба направления. Как пояснили "РГ" в КЖД, пассажирские вагоны для поездов дальнего следования будут включаться в составы постепенно, по мере назначения новых маршрутов. Предварительно планируется курсирование восьми пар поездов в сутки по 11 маршрутам с материка в четыре пункта назначения: в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию.

Напомним, на прошлой неделе для журналистов впервые организовали поездку по Крымскому мосту на дизель-вагоне. Как и планировалось, движение поездов по мосту начнется в декабре 2019 года. Сейчас продолжается монтаж системы автоматического контроля и управления движением поездов. Устанавливаются шумозащитные экраны и стойки освещения, а на арочных пролетах - архитектурная подсветка. На стройке занято почти 3 тысячи инженеров и рабочих.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив
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