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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Для Крымской железной дороги закупили 166 вагонов и 10 локомотивов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

К открытию железнодорожного движения через Керченский пролив Росимущество приобрело 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов для их передачи ФГУП "Крымская железная дорога". Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта РФ.

Все закупленные вагоны и локомотивы построены в 2017-2018 годах. Среди закупленных пассажирских есть все необходимые для организации безопасных и комфортных перевозок - купейные, штабные с купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, плацкартные, а также вагоны-рестораны. Все они оснащены системами  кондиционирования воздуха и биотуалетами.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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- Учитывая, что строительство железнодорожной части Крымского моста завершается, приобретенный подвижной состав планируется передать ФГУП "Крымская железная дорога" для организации перевозок пассажиров в сообщении с Крымом, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, строители железнодорожной части Крымского моста уже приступили к монтажу систем автоматического управления железнодорожным движением. Данные о состоянии путей будут передаваться машинистам локомотивов и диспетчерам.

В наследство от "Приднепровской железной дороги" Украины КЖД достались сильно изношенная инфраструктура и подвижной состав. Так, у КЖД всего два пассажирских тепловоза ЧС2 с 100-процентным истекшим сроком годности, а пассажирских электровозов нет вовсе. Имеющиеся магистральные электровозы серии ВЛ8 не подлежат эксплуатации после 2020 года. Пригородные пассажирские перевозки сейчас осуществляются на электрифицированных участках арендованными электропоездами. А собственный моторвагонный подвижной состав исключен из эксплуатации.

Общий парк пассажирских вагонов локомотивной тяги включает в себя 512 единиц, из которых 255 полностью отработали свой ресурс. 34 вагона используются в электричках, а 190 вагонов ждут ремонта. В 2016-2017 годы проведена реновация 12 пассажирских плацкартных вагонов, а в 2018-м - завершен ремонт еще 22 пассажирских вагонов на Владикавказском ремонтном заводе.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым Правительство Минтранс ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Строительство моста через Керченский пролив
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