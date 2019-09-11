Новости

В Томске разработали термометки для определения свежести рыбы 10:32
"Китайский Aurus" представил люкс-внедорожник и суперкар 10:30
В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на школьниц 10:29
В Петербурге пройдет заседание совета по промбезопасности стран СНГ 10:27
На Крымском мосту начали монтаж железнодорожной автоматики 10:25
В заброшенной башне "Бутырки" нашли заключенных 10:21
В Норильске выпал первый снег 10:10
Пушкинский сквер и памятник поэту украсят юбилейный Брест 10:02
В Комсомольске собака напала на четырехлетнюю девочку 09:59
Алексей Копайгородский вступил в должность мэра Сочи 09:56
У жителя Приморья нашли около 8 кг марихуаны 09:54
В Крыму МЧС ищет унесенного в море подростка 09:52
В Иркутской области сгорел цех деревообработки 09:50
Новый Jaguar XJ засветился на премьере Land Rover Defender 09:40
На Урале разыскиваемого должника выдала громкая музыка 09:37
В Ленобласти в автопарке сгорели 12 автобусов 09:37
В Красноярском крае найдено тело начальника поселковой полиции 09:33
СМИ: В Крыму построят два новейших вертолетоносца 09:29
На фестиваль "Меридианы Тихого" приедет Кристофер Ламберт 09:13
Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности 09:02
Британский генерал испугался новой "Большой игры" с Россией 08:53
Под Ростовом загорелась сухая трава 08:41
Россияне не могут позволить себе покупку пикапов 08:35
КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня 08:32
Теннисиста пожизненно дисквалифицировали за участие в договорных матчах 08:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
11.09.2019 10:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Крымском мосту начали монтаж железнодорожной автоматики

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Строители железнодорожной части Крымского моста приступили к монтажу систем автоматического контроля и управления движением поездов. Об этом сообщил инфоцентр Крымский мост.

- Устройства сигнализации, централизации и блокировки обеспечат комфортное и безопасное движение поездов, - рассказал ведущий инженер-проектировщик компании "СГМ-Мост" Сергей Писарев. - Автоматика моста в режиме реального времени будет коммуницировать с автоматикой станций и локомотивов, которые по сигналу смогут снизить, увеличить скорость либо выполнить торможение.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России построят новую дорогу к Крымскому мосту

Также информация о состоянии путей и составов, пересекающих Керченский пролив, будет передаваться на близлежащие станции - Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную. Посты электрической сигнализации размещены с двух сторон моста. Мгновенный обмен данными позволит машинистам, диспетчерам и службе эксплуатации координировать потоки, корректировать скорость и интервал между составами.

Инженер связи Александр Стеценко пояснил, что система контроля функционирует благодаря подачи напряжения на рельсовые цепи - короткие блок-участки моста.

- При подаче напряжения проверяется целостность рельсовой цепи, - рассказал он. - Если рельсы целые, ток проходит до релейного конца и поступает обратно по кабелю на пост электрической централизации. Там стоит стоит микропроцессорное оборудование, которое по напряжению "считывает" информацию о целостности рельсов. На пульт дежурной по станции поступает индикация, что перегон свободен, значит, светофор горит зеленым, и поезд может ехать по этому участку. Если на рельсах появился какой-то посторонний предмет, либо лопнул рельс, то рельсовая цепь автоматически разрывается. Вся информация поступает на локомотив. В случае внештатной ситуации локомотивная сигнализация оценивает ситуацию и может сбавить скорость или полностью остановить поезд.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Дитрих оценил готовность вокзала Севастополя к приему поездов

Сейчас на железной дороге укладывают кабели и устанавливают путевые ящики с необходимым оборудованием. Параллельно продолжается балластировка щебнем, рихтовка и выправка верхнего строения пути. Формируются контррельсы - дополнительные рельсы внутри основной колеи, которые будут удерживать вагоны от возможного схода. Продолжается монтаж стоек освещения и шумозащитных экранов. На объекте занято почти 3000 инженеров и рабочих.

По проекту мост сможет работать в режиме, близком по интервалу движения к метрополитену: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты - для грузовых составов. Расчетная скорость - 120 и 80 километров в час соответственно. Первые поезда поедут по Крымскому мосту по плану - в конце текущего года.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Британский генерал испугался новой "Большой игры" с Россией
Трамп продлил санкции за вмешательство в американские выборы
Синдзо Абэ отправил кабмин в отставку
КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня
Посол прокомментировал участившиеся случаи гибели россиян в Турции