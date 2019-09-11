На Крымском мосту начали монтаж железнодорожной автоматики

Строители железнодорожной части Крымского моста приступили к монтажу систем автоматического контроля и управления движением поездов. Об этом сообщил инфоцентр Крымский мост.

- Устройства сигнализации, централизации и блокировки обеспечат комфортное и безопасное движение поездов, - рассказал ведущий инженер-проектировщик компании "СГМ-Мост" Сергей Писарев. - Автоматика моста в режиме реального времени будет коммуницировать с автоматикой станций и локомотивов, которые по сигналу смогут снизить, увеличить скорость либо выполнить торможение.

Также информация о состоянии путей и составов, пересекающих Керченский пролив, будет передаваться на близлежащие станции - Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную. Посты электрической сигнализации размещены с двух сторон моста. Мгновенный обмен данными позволит машинистам, диспетчерам и службе эксплуатации координировать потоки, корректировать скорость и интервал между составами.

Инженер связи Александр Стеценко пояснил, что система контроля функционирует благодаря подачи напряжения на рельсовые цепи - короткие блок-участки моста.

- При подаче напряжения проверяется целостность рельсовой цепи, - рассказал он. - Если рельсы целые, ток проходит до релейного конца и поступает обратно по кабелю на пост электрической централизации. Там стоит стоит микропроцессорное оборудование, которое по напряжению "считывает" информацию о целостности рельсов. На пульт дежурной по станции поступает индикация, что перегон свободен, значит, светофор горит зеленым, и поезд может ехать по этому участку. Если на рельсах появился какой-то посторонний предмет, либо лопнул рельс, то рельсовая цепь автоматически разрывается. Вся информация поступает на локомотив. В случае внештатной ситуации локомотивная сигнализация оценивает ситуацию и может сбавить скорость или полностью остановить поезд.

Сейчас на железной дороге укладывают кабели и устанавливают путевые ящики с необходимым оборудованием. Параллельно продолжается балластировка щебнем, рихтовка и выправка верхнего строения пути. Формируются контррельсы - дополнительные рельсы внутри основной колеи, которые будут удерживать вагоны от возможного схода. Продолжается монтаж стоек освещения и шумозащитных экранов. На объекте занято почти 3000 инженеров и рабочих.

По проекту мост сможет работать в режиме, близком по интервалу движения к метрополитену: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты - для грузовых составов. Расчетная скорость - 120 и 80 километров в час соответственно. Первые поезда поедут по Крымскому мосту по плану - в конце текущего года.