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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Крымском мосту в сентябре начнется монтаж поездной автоматики

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Железнодорожная часть Крымского моста строится по графику, и в сентябре на объекте начнется монтаж поездной автоматики. Об этом сообщил заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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- Сейчас на стройплощадке продолжается устройство верхнего строения пути, его балластировка щебнем, рихтовка и выправка, - уточнил Рыженькин. - Укладываются контррельсы - дополнительные рельсы внутри основной колеи, позволяющие удержать вагоны от возможного схода. Продолжается установка стоек освещения и шумозащитных экранов. На объекте занято почти 3000 инженеров и рабочих.

Продолжается сварка уложенных на мосту рельсов длиной 25 метров для создания на мосту так называемого "бархатного пути". Между участками длиной по 440 метров ставятся уравнительные стыки для компенсации температурных напряжений.

- Сейчас нам осталось около 200 стыков сделать, и мы в принципе к 1 октября по сварке рельсов уже выйдем на керченский подход, - рассказал Рыженькин. - Самое сложное - это синхронизировать системы сигнализации и блокировки, которые обеспечат безопасное движение поездов на этом перегоне.

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих, инспектируя возведение моста и инфраструктуры Крымской железной дороги, подтвердил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту начнется в конце текущего года. "Все движется по графику. Железнодорожную систему Крыма и Севастополя замкнем с остальной частью России намечали в конце года", - сказал Дитрих.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив
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