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23.08.2019 10:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дитрих оценил готовность вокзала Севастополя к приему поездов

Текст: Илья Изотов (Севастополь)
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Министр транспорта России Евгений Дитрих и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев проинспектировали готовность железнодорожного вокзала города-героя и его инфраструктуры к приему пассажирских поездов, которые в декабре поедут по Крымскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Строители подсветили первый участок железной дороги Крымского моста

- Коллеги интенсивно поработали, - резюмировал Дитрих. - Восстановили помещения, отделку, полностью заменили оконные и дверные проемы. Вокзал сегодня выглядит на твердую пятерку, и уже сегодня принимает пригородные поезда.

Врио губернатора Севастополя отметил, что вокзал Севастополя интегрируют в транспортную сеть города.

- Были придуманы дополнительные маршруты, сделаны комфортные остановки и городская информационная навигация, - сказал Развожаев. - Мы надеемся на большой пассажиропоток по железной дороге, поэтому важно отработать логистику, чтобы люди с вокзала могли свободно уехать в любую точку Севастополя.

Министр транспорта России подтвердил, что движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре 2019 года. С этого момента железнодорожная система Крыма и Севастополя будет соединена с материковой частью России. Подготовка к этому событию идет по графику. "Все делается для того, чтоб железные дороги в Крыму работали как часы", - подчеркнул Дитрих.

Как ранее рассказывала "РГ", к приему пассажиров интенсивно готовится и железнодорожный вокзал Симферополя: КЖД заменяет изношенную тротуарную плитку на привокзальной площади и на перронах и усиливает элементы транспортной безопасности.

Экономика Транспорт Железные дороги Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив
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