Меньше пяти месяцев остается до начала движения поездов по железнодорожной части Крымского моста. К первому тепловозному гудку над Керченским проливом железнодорожники полуострова готовились с 2015 года: перекладывали рельсы, модернизировали вокзалы и станции, ремонтировали локомотивы и вагоны.

Остались только электрички

Все это время на вокзале Симферополя непривычно тихо и безлюдно: после прекращения Украиной железнодорожного сообщения с полуостровом 27 декабря 2014 года этот крупнейший транспортный узел обслуживал только электрички. Несколько раз в нем проходили концерты симфонической музыки. Благодаря капитальному ремонту в 1999 году до наших дней вокзал дожил в хорошем техническом состоянии, но все-таки многие элементы требуют ремонта или модернизации. Так, уже началась укладка тротуарной плитки на тех участках, где она наиболее изношена.

- К концу третьего квартала заменим около 1000 квадратных метров плитки со стороны восточного крыла вокзала плюс 1100 "квадратов" на участке от входа на перроны до троллейбусных касс, - рассказывает главный инженер центра организации работы железнодорожных вокзалов ФГУП "КЖД" Иван Бурмистров. - Еще 250 "квадратов" плитки уложим от наземного пешеходного перехода через железнодорожные пути. В других местах плитка в хорошем состоянии, ее отремонтируем фрагментарно.

В будущем на четырех перронах для поездов дальнего следования планируется демонтировать изношенные и имеющие неприглядный вид навесы. Вместо них на существующих конструкциях закрепят новые из пластика и металлопрофиля.

Ремонт под бой курантов

Конечно же, главная достопримечательность вокзала Симферополя, с момента его возведения ставшая еще и архитектурным символом столицы Крыма - 43-метровая башня с часами.

Путь в сердце башни непростой: сначала две крутые лестницы со ступеньками, а потом еще две вертикальные из металлических прутьев. И вот мы вместе с моим экскурсоводом - электромонтером цеха пассажирской автоматики Олегом Агеевым - оказываемся в небольшой комнатке - "фабрике времени", где маятник помогает пассажирам отсчитывать минуты до отправления поездов. "Тук-тук-тук-тук" - здесь каждую секунду молоточки анкерного механизма звонко цокают о латунные зубья шестерни, заставляя ей приводить в движение весь часовой механизм.

По своему устройству вокзальные часы напоминают обычные напольные - они отличаются от них только размерами механизма. Здесь часы выше человеческого роста - больше двух метров. Их изготовили в начале 1950-х на 1-ом Московский часовом заводе.

- Анкерную шестерню за восемь десятилетий уже несколько раз поменяли, потому что ее зубья с годами стираются и ломаются от тех самых ежесекундных ударов молоточками анкера, - рассказывает Олег. - Сами же часы, несмотря на свои почти 80 лет, очень надежные и ходят точно, хотя раз в четыре дня сверяем время с эталонным.

Барабан с металлическим тросом за счет момента сил приводится в движение 250-килограммовой гирей-противовесом.

- Раз в 10 дней, за которые противовес опускается до низа башни, часы необходимо заводить рукояткой, - поясняет мой проводник. - Когда заводишь - шестерни остаются на месте, а барабан прокручивается. Всего нужно сделать около 40 оборотов для подъема гири.

Что же касается курантов, отбивающих часы на вокзале, то их озвучивает с помощью динамиков компьютер.

Ближе к концу года начнется реставрация верхней, самой красивой, части здания с часами.

- Отремонтируем шпиль, четыре колонны, обработаем и покрасим башенку, - говорит Иван Бурмистров. - Это символ города, который будет встречать туристов и должен выглядеть очень достойно.

Встреча в итальянском дворике

Ближе к осени вернут изначальный исторический облик еще одному украшению станции - знаменитому итальянскому дворику с фонтаном. После капитальной реконструкции вокзала в 1999-2000-х годах здесь с обеих сторон появились торговые киоски и закусочные, которые явно противоречили замыслу архитектора Душкина.

- Чтобы вернуть внутреннему дворику его первоначальный вид, руководство дороги приняло решение демонтировать все киоски за колоннами, - говорит Бурмистров. - После демонтажа этих конструкций фасад обновят, а дворик обретет исторический вид. Вновь в полную силу заработает фонтан с голубями, который пока из-за небольшого пассажиропотока включают редко.

В конце прошлого года КЖД провела аукционы на право аренды торговых павильонов, прилегающих к вокзалу с восточной стороны. Четыре объекта сдали в аренду, и один, в котором открылась привокзальная столовая, уже работает.

После запуска регулярного движения пассажирских поездов с материка на вокзале сохранится разделение пассажиропотоков пригородного и дальнего пассажирского сообщения. То есть электрички по-прежнему будут отправляться с пятой и шестой платформы, куда удобно дойти по конкорсу над путями. По российскому законодательству вокзал является зоной транспортной безопасности, поэтому вход в здание вокзала организуют через досмотровый пункт и рамки-металлоискатели.

К счастью, за пять лет Крымской железной дороге удалось полностью сохранить самый ценный капитал - всех специалистов-железнодорожников, готовых в декабре 2019-го обеспечить качественное обслуживание всего путевого хозяйства, вокзалов и пассажиров.

- Мы и сейчас готовы принимать поезда и обслуживать пассажиров, поэтому увеличения штата в ближайшее время не потребуется, - говорит Иван Бурмистров.

Справка "РГ"

В ближайшие недели сомкнутся рельсы второго пути, по которому поезда будут ходить с материка на полуостров. Первый путь состыкован в районе арки 15 июня. Для создания 19-километровой колеи уложено 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал. Сейчас рельсошпальная решетка отсыпается щебнем. Параллельно пути оснащаются автоматикой и сигнализацией для организации надежного железнодорожного движения.

К 2025 году поезда дальнего следования будут ежегодно доставлять в Крым около четырех миллионов туристов. Но и это не предел - напомним, проект моста позволяет перевозить поездами до 14 миллионов пассажиров в год.

Помимо десяти пар пассажирских поездов по Крымскому мосту будут курсировать четыре пары электропоездов между Крымом и Краснодарским краем.

Комментарий

Александр Шилко, краевед, заслуженный журналист Крыма, автор книг об истории Симферополя:

- В Симферополе еще с царских времен был одноэтажный вокзал, который во время Великой Отечественной войны немцы заминировали и даже частично успели взорвать. Поэтому в 1946 году было решено его не восстанавливать, а строить новый. И этот проект доверили известному в то время архитектору Алексею Душкину, который проектировал известные станции московского метро, в том числе Маяковскую, получившую гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке. И он придумал тот дизайн и архитектуру вокзала, которые мы видим сегодня. Аналогичный комплекс в несколько измененном виде, как известно, построен в Сочи. Главный архитектурный символ нашего города - это водонапорная башня с часами, благодаря которой, кстати, водой до сих снабжается часть Железнодорожного района.

Вокзал сразу после завершения строительства стал достопримечательностью города, потому что Симферополь - не прибрежный город, и здесь не так много памятников архитектуры, как на ЮБК. А башня вокзала стала визитной карточкой столицы Крыма, ее изображение стали размещать на открытках, книгах и календарях. Несомненно, наш вокзал привлечет и внимание туристов, которые приедут сюда на поездах дальнего следования с материковой части России.