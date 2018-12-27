Между Крымом и Кубанью запустят электропоезда

После запуска в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста между двумя соседними регионами будут курсировать современные межрегиональные электропоезда. Об этом заявил председатель комитета Государственного совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

- Помимо десяти пар пассажирских поездов по Крымскому мосту будут курсировать четыре пары электропоездов между Крымом и Краснодарским краем, - отметил крымский парламентарий. - Большое количество пассажиров захотят проехать пригородными поездами, тем более что это не те электрички, которые были в советские времена.

В целом же, по мнению Черняка, к 2025 году поезда дальнего следования будут ежегодно доставлять в Крым около четырех миллионов туристов. Но и это не предел - напомним, проект моста позволяет перевозить поездами до 14 миллионов пассажиров в год. Из Симферополя, Евпатории, Севастополя и Феодосии поезда будут ходить в Москву, Санкт-Петербург, Брянск, Кисловодск, Екатеринбург и другие города.

Ранее руководство КЖД назвало дату начала продажи билетов на поезда через Крымский мост - 9 декабря 2019 года. К концу 2018 года полностью возведены все 307 опор железнодорожного моста. Рельсошпальная решетка уложена на двух из восьми участках на Тузлинской косе. К 1 декабря 2019 года железнодорожный мост будет полностью готов к эксплуатации.