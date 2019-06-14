Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту

На строительстве железнодорожной части Крымского моста завершена стыковка первого пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр Крымский мост - официальный сайт проекта.

Укладчики пути двигались во встречном направлении и соединили рельсы под аркой транспортного перехода. Общая длина пути составила 19 километров. До открытия постоянного движения по мосту готовая коммуникация будет использоваться для подвоза строительных материалов, необходимых в процессе дальнейших работ. В общей сложности при укладке пути строители уложили 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

Напомним, что в июне стала известна дата начала регулярного железнодорожного сообщения по мосту. Движение откроется 9-10 декабря нынешнего года. Старт продаж билетов назначен на октябрь. Купить билеты в Крым и обратно можно будет за 45 суток.

Автомобильной частью моста за первый год его работы воспользовались свыше 5 миллионов автомобилистов.