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10.06.2019 10:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)

Запуск движения поездов по железнодорожной части Крымского моста запланирован на первую половину декабря 2019 года. Первые составы прибудут на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" Василий Назарян ТАСС.

Фото: инфоцентр Крымский мост
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По словам директора КЖД, ориентировочная дата старта железнодорожного движения в Крым - 9-10 декабря. Билеты на пассажирские поезда начнут продавать за 45 суток, то есть в конце октября текущего года.  

Отмечается, что билеты будут продаваться в кассах "Крымской железной дороги", возможность покупки через интернет прорабатывается.

Ранее сообщалось, что первые два поезда будут следовать по направлению Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. А к лету 2020 году в Крым будут ходить 11 поездов из разных городов, включая Екатеринбург.

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