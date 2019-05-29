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29.05.2019 13:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме рассказали о поездах в Крым

Текст: Татьяна Замахина

В комитете Госдумы по транспорту и строительству рассказали о первых железнодорожных маршрутах по Крымскому мосту.

Первые поезда по самому длинному мосту в России и Европе пойдут по маршрутам Симферополь - Москва и Севастополь - Санкт-Петербург, сообщил член комитета Дмитрий Ионин со ссылкой на Министерство транспорта.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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- На сегодня Минтранс установил сроки, что первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года. Это будут два маршрута - на Москву из Симферополя и Санкт-Петербург из Севастополя, - сказал парламентарий, которого цитирует ТАСС.

Он также сообщил, что к лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов разной дальности. Так, перед началом курортного сезона следующего года, в частности, запустят поезд из Крыма в Екатеринбург.

Пока строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается, а автомобильная часть заработала в середине мая прошлого года.

Власть Работа власти Регионы Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив
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