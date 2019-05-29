Крымский мост и трассу "Таврида" оборудуют связью 3G

Этим летом улучшится качество мобильной связи на трассе "Таврида" и автодороге Симферополь - Ялта - Севастополь. Исчезнут "белые пятна" в покрытии нового терминала аэропорта. Но что делать, если связь все-таки работает с перебоями?

Строительство "Тавриды" в самом разгаре, и занимаются ею не только дорожные рабочие.

- "Таврида" покрыта 2G, для 3G необходимо будет строить новые станции, - рассказал генеральный директор компании "К-Телеком" (оператор мобильной связи WIN-mobile) Владимир Зайцев. - К сожалению, это не так просто, потому что там чистое поле, никакой инфраструктуры нет.

К середине июля изменится качество связи на Крымском мосту. К этому времени на косе Тузла должен завершиться монтаж базовой станции. Процесс двигался бы быстрее, но слишком много времени занимают межведомственные согласования, сетуют операторы. Чтобы смонтировать одну вышку, связистам нужно около полутора-двух месяцев, а предшествующая этому рутина может растянуться на полгода и более. Тем не менее уже в ближайшие месяцы связь на самом мосту и на трассе станет устойчивей.

- Крымчане могут этого не ощущать, потому что сеть и сейчас там работает бесперебойно, а мы почувствуем, когда надо будет обеспечить связью гораздо большее число людей во время летнего пика, - говорит министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

Появятся новые базовые станции и на трассе от Симферополя до Ялты. По данным самого крупного оператора мобильной связи республики, покрытие полуострова связью 3G приблизилось к 100 процентам. Нет ее разве что на вершинах крымских гор и в заповедниках, где посетителей бывает крайне мало, а значит, установка базовых станций будет не рентабельной. Зато в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории и Керчи, а также в самых популярных у туристов приморских поселках уже есть 4G.

А в новом терминале симферопольского аэропорта пассажиры жалуются, что внутри здания есть "слепые" зоны, в которых отсутствует мобильная связь. Комплекс обслуживает одна базовая станция, говорят специалисты, к началу нынешнего сезона ее мощность увеличили. Но решать проблему внутри огромного здания нужно локальными мерами. К середине июня должен завершиться монтаж точечного оборудования.

- Идет установка миниатюрных базовых станций, - рассказал менеджер "К-Телеком". - Это позволит предоставить высокоскоростную мобильную связь, в том числе в стандарте LTE. И еще это даст возможность расширить сеть Wi-Fi, но этим будет заниматься владелец здания.

Важная перемена касается отмены с 1 июня национального роуминга, в том числе и в Крыму. Это означает, что абонент теперь оплачивает телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, только если он находится за пределами Российской Федерации.

- Крупные операторы заявили, что готовы внести изменения в тарификацию в соответствии с законом. За входящие звонки плата взиматься не будет, они будут тарифицироваться, как в домашнем регионе, - пояснил начальник отдела антимонопольного контроля УФАС по Крыму и Севастополю Вугар Мехтиев. - ФАС полагает, что мероприятия для исполнения законодательства проведены, будем следить за ситуацией. Полагаем, что операторы компенсируют отмену национального роуминга более активным потреблением услуг.

А что делать, если в густонаселенном городе или поселке связь вдруг стала неустойчивой? Таких "белых пятен" на самом деле предостаточно даже в крымской столице.

- Зачастую эти проблемы связаны с вопросами собственности. Сменился владелец здания, на котором была установлена вышка базовой связи, и решил, что она ему не нужна, что она, якобы, создает какие-то помехи или излучение. И демонтировал. А в радиусе ее действия связь пропала или стала неустойчивой, - говорит советник главы республики Борис Борунов.

Если в каком-то районе, на улице или в доме возникли проблемы с мобильной связью, специалисты советуют немедленно сообщать об этом оператору. Если же установить, кто именно отвечает за связь в этом районе потребителям трудно, подать жалобу можно в профильное министерство правительства Крыма или на горячую линию главы республики. .

Контакты

Сообщить о проблемах можно по следующим телефонам. Министерство внутренней политики, информации и связи РК: (3652) 605 939 с понедельника по пятницу, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме праздничных дней).

Горячая линия главы Республики Крым: 0-800-506-0001 (со стационарных телефонов) - многоканальный телефон, бесплатный; 8-800-506-0001 (с мобильных телефонов) - многоканальный телефон бесплатный.