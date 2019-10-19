Дьявол во плоти: Почему самые жестокие преступления совершают женщины

Троим подозреваемым в убийстве Ксении Каторгиной грозит срок вплоть до пожизненного, среди них есть женщина. Что толкнуло ее на это преступление?

Вчера прошли похороны 27-летней девушки, у нее осталась девятилетняя дочь и мама-пенсионерка.

Это громкое преступление, произошедшее несколько дней назад на Урале, переворачивает сознание. Ксения поехала продавать машину, ее убили, а тело бросили в канализационный люк, недалеко от кладбища на окраине Екатеринбурга. С одной стороны схема бесчеловечная, но банальная. И вряд ли Ксения решилась поехать на встречу с незнакомыми ей людьми, если бы не одно "но". Ей позвонила девушка, сказала, что беременна, что у нее сильный токсикоз и попросила приехать на Уралмаш, один из отдаленных районов города, показать машину. Отзывчивая Ксения на просьбу откликнулась…

Следствию предстоит разобраться, в какой степени виновен каждый из троих обвиняемых в убийстве. Кто душил, кто колол ножом, кто бросил в колодец. Но уже очевидно одно: свою изощренную чудовищную роль в нем сыграла и женщина.

Вся мировая криминальная статистика свидетельствует: именно женщины совершают самые жестокие преступления. Но в чем причина, ведь, казалось бы, насилие, крайняя степень жесткости противоречат самому женскому естеству. Об этом в интервью "Российской газеты" с главой Ассоциации психологов и психотерапевтов Свердловской области Георгием Амусиным.

Георгий Львович, женщина совершающая убийство - это действительно дьявол во плоти?

Георгий Амусиным: Если отделить убийства, которые происходят спонтанно, под влиянием эмоций, или из самозащиты, когда женщина, например долгое время терпела издевательства пьяницы-мужа, а потом не выдержала и однажды зарубила его топором, спасая таким образом от мучителя себя и своих детей, то, да: часто женщина-преступница действительно сущий демон. Подавляющее большинство преступлений совершают все-таки мужчины, но самые жестокие и изощренные - на счету женщин.

В голове не укладывается, у женщины, входившей в криминальную тройку, есть сын, ему два года. Как она могла решиться на приманку с токсикозом и ничто в ней не дрогнуло?

Георгий Амусиным: Я, конечно, не буду анализировать портрет именно этой женщины, поскольку ничего о ней не знаю, оставим это следствию. Но корни чаще именно в том, как устроена женская психика.

Понимаете, с точки зрения психологии, женщина - человек очень социально зависимый, пусть не обидятся на меня феминистки. И одна из самых важных социальных миссий женщины состоит в том, чтобы найти себе мужчину. Это базовый инстинкт, он нужен для продолжения рода. Когда она находит мужчину, то становится его полной пристройкой. Опять же я сейчас не говорю обо всех женщинах, чтобы меня правильно поняли, - это общие правила психологии.

Ради возлюбленного, особенно под его большим влиянием, женщина может совершить преступление, она снимает с себя внутреннее табу, получает внутреннее согласие на любые действия ради своего мужчины. Она всеми силами стремится оставаться желанным для него объектом. Он - сильная личность, настоящий самец, и она, его подруга, рядом с ним. В этом она видит свою главную роль и предназначение.

Не исключаю, что по такой схеме могли складываться отношения двух возлюбленных из этой криминальной группы. Она могла доказывать ему свою преданность, либо могла действовать под его давлением. Если женщина становится частью криминального коллектива, то она перечеркивает, закрывает в себе женское. Да, она может почти безупречно выглядеть, она может выполнять свойственную женщинам сексуальную функцию, но в остальном в ней не остается женского начала. Иногда это внутреннее отрицание настолько сильно, что женщина способна на убийство детей, в том числе собственных.

Есть немало примеров, когда сами женщины становятся лидерами банд, преступных группировок…

Георгий Амусиным: Да, конечно, это так называемые фаллические женщины. Феномен известный в психологии как "великая и ужасная мать". Такая женщина не может состоять в сексуальных отношениях ни с кем из представителей возглавляемого ею мужского криминального коллектива. Как только она это сделает, теряет силу и влияние над сообществом, ее перестают считать лидером. В данном случае срабатывают механизмы, как у представителей животного мира. Она постоянно должна держать все в своих руках. Женское начало в ней настолько стерто, что внутренне она готова оправдывать самые жестокие преступления. Более того, даже подталкивать к ним мужчин.

Помните фильм еще времен СССР "Мадам Вонг". Он о женщине лидере современных пиратов. Но ее прототип реальная историческая личность. Мадам Вонг - легендарная китайская авантюристка, которую долгое время считали "королевой пиратов" в середине прошлого века. Она была замужем за бандитом, который занимался рэкетом, его люди контролировали пиратство и контрабанду в китайских морях. Когда муж умер, она убила всех претендентов на должность главы криминальной структуры и стала сама управлять его империей. На счету Шан сотни преступлений, многочисленные теракты по отношению к тем, кто отказывался платить ей "дань". Во время налетов она всегда использовала маску, а за ее фотографию спецслужбы обещали огромные деньги, каждому, кто сможет поймать "Мадам Вонг". По некоторым данным, эта женщин возглавляла даже китайскую триаду, одну из самых жестоких и таинственных мафиозных структур в мире.

Я вспоминаю преступление, которое произошло чуть больше года назад в Березовском. Подростки издевались над парнем - инвалидом, раздели, мочились на него, потом забили насмерть. Причем, к самым изощренным издевательствам подталкивала их 13-летняя девушка, она же весь процесс снимала на видео. Что могло быть у нее в голове…

Георгий Амусиным: Как правило, в таких случаях стоит какая-то глубоко личная история. Чаще всего такой человек проходит через унижение сам, и не обязательно физическое, не исключено, что и психологическое, а потом старается компенсировать его в отношениях с другими. В данном случае она тоже стирает в себе все женское, все внутренние запреты.

К слову, обычно число женских жестоких преступлений увеличивается на сломе эпох. Так, после пролетарской революции было особенно много таких преступлений, женщин, совершавших жестокие расправы. Можно вспомнить жену комдива Щорса Фруму Хайкину, например. Безжалостная женщина-палач, которую все боялись, как огня. Потому что она убивала людей без раздумий: в ее личном активе числится порядка 200 человек. Красивая и худенькая, судя по фотографиям, она, не дрогнув ни на секунду, убивала людей. Как написано в одном из воспоминаний: "сидит, на крылечке, тут же с крыльца и стреляет, так, что лучше к этому крылечку и не подходить".

Могут ли быть женщины маньяками?

Георгий Амусиным: Вот на этот счет в психологии между специалистами идут бесконечные споры. Одни считают, что женщинам, исходя из склада психических особенностей, не свойственно патологическое желание совершать насилие, - убивать именно для получения удовольствия, болезненного свойства снимать таким образом внутреннее напряжение. Все-таки быть массовым убийцей или маньяком, человеком, одержимым манией, это разные вещи. Но часть экспертов считают, что это патологическое желание может проявиться и у женщины. Но при этом большинство специалистов сходятся в том, что женщины действительно совершают более изощренные и жестокие убийства.