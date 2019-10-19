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19.10.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За какими медицинскими услугами иностранцы приезжают на Урал

Текст: Юлия Мякишева
Планируется, что к концу этого года в Свердловскую область на лечение приедут 250 граждан других государств. Об этом сказано в программе местного минздрава о развитии экспорта медицинских услуг. Сотрудники учреждений рассказали корреспонденту "РГ", из каких стран приходит поток туристов и за какими услугами они обращаются.
Фото: XiXinXing/iStock Фото: XiXinXing/iStock
Фото: XiXinXing/iStock

Поток туристов в одну из частных больниц Екатеринбурга был и три, и пять лет назад. После того, как в начале 2019 года правительство постановило увеличить объем экспорта медицинских услуг в четыре раза, в клинике основательно занялись этим направлением.

Как рассказывает главный врач больницы Сергей Корелин, большинство зарубежных туристов обращаются за стационарной помощью. Цена на необходимые услуги у них на родине порой бывает в десять раз выше, чем в России. "Стоимость отличается, а качество соответствует международным требованиям, - говорит доктор. Спросом, в частности, пользуются онкологические, урологические, гинекологические операции, челюстно-лицевая хирургия и реабилитация.

Фото: Анна Макарова
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- К нам приезжают, в основном, из Казахстана, Узбекистана, Германии и Китая. Из бывших республик едут, потому что на родине пациентов мало хороших врачей, нет аппаратуры. Обращаются за решением гинекологических проблем (ЭКО), урологических (камни в почках), лечением опухолей и за челюстно-лицевой хирургией. Из Германии едут бывшие соотечественники, потому что им проще сюда съездить и лечиться, чем оплачивать страховку. Например, лечат вены и геморрой. Китай - из-за того, что в стране преобладает традиционная медицина, современная представлена в пяти крупных городах, в остальных она только начинает развиваться, поэтому им приходится ездить лечиться в другие страны. Соответственно, они нуждаются во всех услугах больницы, - пояснил Корелин.

Сталкиваться приходится с разными ситуациями. Бывает, когда человек долго планировал поездку к нам, и врачи уже успели ознакомиться с историей болезни. А бывает так, что внезапно появляется пациент, которого срочно нужно осмотреть и прооперировать.

- Совсем недавно произошел такой случай, - рассказывает главврач больницы. - Китаец ехал на поезде Пекин-Москва. В дороге у него случился острый аппендицит. Три дня с животом маялся. В Екатеринбурге его сняли с поезда, привезли к нам. После обследования врач заключил, что у больного деструктивный аппендицит и перитонит, назначил лапароскопическую аппендэктомию. Мужчину сразу прооперировали, сейчас он чувствует себя хорошо и уже добрался до Москвы.  Другое дело, когда по рекомендациям знакомых и родственников приезжают бывшие соотечественники - это обычная история. Недавно приехала из Швейцарии женщина, которая покинула Екатеринбург 20 лет назад, ей нужно вставить зубы и прооперировать кости на ногах. Чуть раньше нее приехала женщина из Германии для лечения варикоза и камней в желчном пузыре по совету своей подруги, которая лечилась у нас. Пациентку подкупило то, что у нас можно сделать операцию, после которой не останется шрамов. Аналогичные манипуляции в Германии обошлись бы в 15 раз дороже.

С начала года и к первому сентября больница пролечила 180 пациентов из-за рубежа. А  хотелось бы, разумеется, чтобы были тысячи.

Фото: iStock
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В другой частной клинике разделения пациентов на граждан и неграждан нет, это принципиальная позиция учреждения. Поэтому в больнице нет отдела, который занимался бы развитием экспорта. Тем не менее, если верить предоставленной статистике, клиника пользуется популярностью среди иностранцев. Так, за прошлый год сюда обратились 948 человек - сказалось проведение ЧМ. В этом году предыдущие показатели обещают догнать и перегнать: к первому сентября количество пациентов из-за рубежа составило 559. В том числе за счет того, что больница сотрудничает со страховыми компаниями. Например, если турист при въезде в РФ застраховался, или приехал на Урал в командировку, и у него есть корпоративная страховка с хорошим покрытием, он может прийти в эту больницу.

Как рассказал директор по стратегическому развитию медцентра Артур Воробьев, приезжают из 16 стран, лидирующие места у Молдовы, Казахстана, Греции. Популярностью пользуются поликлинические услуги - консультации терапевта, хирурга и невролога, программы обследования и стоматология.

В центре восстановительной медицины поток пациентов из-за рубежа формировался много лет. В больнице считают, что это связано с тем, что в некоторых странах реабилитация как направление развита очень слабо или вообще отсутствует. Так, в клинику специально приезжают из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Белоруссии и бывшие соотечественники из США, Израиля, Великобритании. Последние - в основном, из денежных соображений. Вместо того, чтобы платить 300 евро за день в клинике дома, они предпочитают отдавать 75 у нас. Всего иностранцев пролечилось в центре в том году 20 человек, в этом - уже 26.

Как отметил главврач Виталий Аретинский, среди приезжих спросом пользуется реабилитация после неврологических операций. Притом обычно те, кто восстанавливается в центре, предпочитает подлечить что-то еще: список специалистов и услуг в заведении велик.

Среди трудностей, с которыми приходится сталкиваться при развитии экспорта медицинских услуг, врачи отмечают языковой барьер, отсутствие системы быстрой выдачи медицинских виз.

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