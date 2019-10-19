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19.10.2019 20:35
Рубрика: Власть

Россия и Сербия подписали более десяти новых соглашений

Текст: Владимир Кузьмин (Белград)
Россия и Сербия по итогам официального визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Белград подписали более десяти новых соглашений.

В частности, было заключено дополнительное соглашение к контракту на проектирование и выполнение работ по строительству железнодорожной инфраструктуры и на модернизацию и реконструкцию систем с созданием Единого диспетчерского центра по управлению движением поездов. Создание центра, как ранее подчеркивали в аппарате правительства России, может стать первым шагом к возможной концессии или управлению отдельными процессами на железных дорогах Сербии. ОАО "РЖД" также подписало соглашение о намерениях по совместной реализации проекта комплексной модернизации железнодорожного участка Белград-Бар.

Под развитие транспортной инфраструктуры Сербии российское правительство готово предоставлять финансирование. Белград по заключенному соглашению получит государственный экспортный кредит в размере 172,5 миллиона евро. Еще 57,5 миллиона сербская сторона выделит самостоятельно.

- Документы, которые были подписаны, свидетельствуют о том, что развитие экономики в вашей стране вышло на новый уровень, - похвалил Дмитрий Медведев развитие Сербии. - Потому что мы говорим не просто о том, чтобы создать какую-то компанию, а о том, чтобы развивать инфраструктуру.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В перспективе не исключена возможность приобретения партнерами российской гражданской авиатехники. Обсуждаются варианты закупки самолетов Sukhoi Superjet 100 для обновления парка авиакомпании Air Serbia, а потом, полагают в правительстве, можно будет вести разговор о поставках МС-21, который сейчас проходит предсертификационные испытания.

Взглядом в будущее Дмитрий Медведев считает соглашение о сооружении в Сербии Центра ядерной науки, технологий и инноваций. "Это не абстрактные ядерные технологии, о которых пишут в учебниках, а вполне конкретные вещи, включая лекарства и исследования в медицинских целях", - обратил он внимание.

- Но это доверительное сотрудничество. Если мы заключаем такие соглашения, это означает, что мы друг другу доверяем, - подчеркнул премьер-министр России.

Кроме того, стороны заключили меморандум о взаимопонимании по локализации российских промышленных производств на территории Сербии. Развернуть свои производства на Балканах могли бы отечественные производители светотехнического оборудования, композитных строительных материалов, компании, специализирующиеся на автомобильной технике.

https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-protest/we-are-voiceless-hundreds-of-thousands-protest-in-london-for-new-brexit-vote-idUSKBN1WX2Q1

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