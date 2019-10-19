Россиянки неудачно выступили в короткой программе на Skate America

Российские фигуристки крайне неудачно выступили в короткой программе на первом в сезоне турнире серии Гран-при Skate America.

На турнире в Лас-Вегасе в женском одиночном катании Россию представляли три спортсменки - Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова. От них ожидали борьбу за первое место, однако все три выступления ознаменовались большим количеством ошибок.

Щербакова, которая на тренировках легко делала четверной прыжок, в короткой программе упала на дорожке шагов. Судьи отнеслись к россиянке со всей строгостью и поставили 15-летней спортсменке 67,60 балла. Программа Туктамышевой не такая сложная, и ей для того, чтобы бороться за победу нужно кататься чисто. Елизавета допустила несколько ошибок и в итоге ее прокат был оценен в 67,28 балла.

Прокат Константиновой и вовсе стал кошмаром. Юная спортсменка много ошибалась и получила всего лишь 48,27 балла.

Первое место по итогам короткой программы занимает американка Брэди Теннел, набравшая 75,10 балла. Второй результат у японки Каори Сакамото - 73,25 балла, третье место у другой японки Вакабы Хигути - 71,76 балла.

Щербакова стала четвертой, Туктамышева - пятой, а Константинова и вовсе 11-й.

Произвольные прокаты у девушек пройдут в воскресенье.