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19.10.2019 10:30
Рубрика: Культура
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Российский музыкальный союз проведет гала-концерт и награждение финалистов премии "Чистый звук"

Первая в России международная премия в области академической звукозаписи послужит развитию профильной индустрии и популяризации музыкальной культуры.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

23 октября 2019 года в Московском театре "Новая опера" состоятся гала-концерт и церемония награждения Международной премии за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки "Чистый звук". Премия организована Российским музыкальным союзом с целью популяризации отечественной композиторской школы, поддержки индустрии звукозаписи академической музыки и развития музыкальной культуры.

Фото: Istock
Российский музыкальный союз проведет симпозиум, посвященный индустрии академической звукозаписи

В концерте примут участие знаменитые музыканты: альтист и дирижер Юрий Башмет с камерным ансамблем "Солисты Москвы", оперная певица Любовь Петрова, пианист Александр Гиндин, виолончелист Борис Андрианов, фортепианный дуэт Людмила Берлинская - Артур Ансель, вокальный ансамбль INTRADA, цимбалист Дмитрий Колотило, пианист Иван Чепкин, а также симфонический оркестр театра "Новая опера" под управлением Юрия Медяника. Прославленные артисты исполнят произведения русской классики и сочинения современных авторов. Проведет концерт актер театра и кино Максим Линников.

Композитор, музыковед, кандидат искусствоведения, заместитель программного директора радио "Орфей" Роман Берченко отметил, что премия "Чистый звук" - очень важное событие для звукозаписывающей индустрии, которая многие годы находилась в "разрозненном" состоянии. "Есть флагман нашего рынка звукозаписи - фирма "Мелодия", которая ведет свою историю еще с советских времен. Это потрясающая компания, которая выпускает новые релизы, публикует замечательные архивные записи к юбилеям наших великих музыкантов, знакомит слушателей с сокровищами мировой культуры. Но как обстоят дела в индустрии в целом - было долгое время неизвестно. Тем более было обидно, что в мире такие премии существуют. Это не только "Грэмми", в которую уже давно включены категории классической музыки и которой награждались в том числе и многие российские музыканты, но и Международная премия классической музыки ICMA. В ней участвуют представители 19 крупнейших европейских музыкальных журналов и радиостанций, специализирующихся на классической музыке. За десять лет существования премии ее лауреатами становились и релизы "Мелодии", и российские музыканты", - рассказал он.

Звукорежиссер, начальник Службы звукозаписи, звукообеспечения и интернет-трансляций Московской государственной академической филармонии, заслуженный артист РФ Павел Лаврененков уверен, что потребность в подобной премии у музыкального сообщества назрела давно. "Я приятно удивлен тем, что впервые за практически всю историю звукозаписи проводится столь широкомасштабный и представительный конкурс звукозаписи. Необходимость провести его назрела давно. Спасибо организаторам, что это произошло сейчас. Надеюсь, что конкурс выйдет на самые высокие рубежи по популярности", - сказал Лаврененков.

Продюсер, антрепренер, редактор, управляющий делами музыкантов и оперных певцов Елена Харакидзян также не сомневается в значимости награды. "Премия "Чистый звук" очень важна для музыкантов и звукорежиссеров. Как говорил великий актер Лоуренс Оливье, "премии ничего не значат, пока у тебя их нет", поэтому для всех лауреатов вручение будет новой вехой в карьере", - отметила она.

Фото: Роспатент
В Роспатенте обсудили кадровую политику в сфере интеллектуальной собственности

Звукорежиссер Государственного академического Большого театра России Надежда Николаева отметила, что сегодня музыкантам и звукорежиссерам необходимо лучше понимать друг друга, и потому появление награды именно в сфере звукозаписи кажется очень своевременным: "Большой театр идет в ногу со временем, мы используем в работе новейшие технологические решения. Сейчас технологии позволяют решать множество творческих задач, и поэтому в рамках своей работы я рассказываю музыкантам о том, что есть возможность делать "чудеса", которые невозможны в акустике, то есть, иными словами, расширяю сознание творцов".

Основатель, продюсер и руководитель звукозаписывающей компании FANCYMUSIC Сергей Красин напомнил, что классическая и, шире, академическая музыка не относятся к коммерческим жанрам. Заниматься записью подобной музыки - рискованное предприятие, потому что она может не только не приносить денег, но даже не окупать себя. "Это скорее история про поддержку и меценатство", - пояснил Красин. По его словам, в области звукозаписи, особенно в сфере академической музыки, не хватает именно "индустриального" начала, почти все держится на сверхусилиях энтузиастов. Именно поэтому так важно, что в России появилась премия, которая покажет, что этот труд был не напрасным.

"Очень сильно не хватало премии, которая могла бы отметить заслуги в области звукозаписи. В мире такие премии есть, например ICMA, и я рад, что аналог появился и у нас. Я считаю, что, во-первых, это позволит обратить дополнительное внимание аудитории на то, что происходит в индустрии звукозаписи, в частности академической музыки, во-вторых, будет способствовать развитию именно звукозаписывающей индустрии. Ведь когда ты работаешь "в стол", постепенно у тебя пропадает мотивация, энтузиазм выгорает. Конечно, это только первый шаг, но он мне очень симпатичен", - считает Красин.

Музыкальный критик, член Экспертного совета Московской филармонии Илья Овчинников считает, что премия может способствовать развитию звукозаписывающей индустрии благодаря популяризации ее деятельности. По его словам, "премия может обратить внимание общества на то, что эта индустрия вообще есть. Я боюсь, что широкая публика не знает ни о существовании журнала "Музыкальная жизнь", ни о существовании фирмы "Мелодия", ни о том, что она возродилась, ни обо всех тех прекрасных записях, которые мы слушали в ходе конкурсного отбора. Так что важная функция премии - популяризация соответствующих индустрий, которая может способствовать их развитию".

В ходе концерта и торжественной церемонии признанные деятели культуры, в том числе члены жюри финального этапа конкурса, вручат награды победителям в восьми номинациях: "Опера", "Хоровые произведения", "Камерная вокальная музыка", "Симфоническая музыка", "Концерт для солирующего инструмента с оркестром", "Камерная инструментальная музыка (ансамбль)", "Камерная инструментальная музыка (соло)" и "Издание архивной аудиозаписи". Кроме того, будет вручен специальный приз от киностудии "СинеЛаб".

Фото: пресс-служба n'RIS.
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Общероссийская общественная организация "Российский музыкальный союз" (РМС) создана для оказания всесторонней поддержки профессиональным музыкантам, в том числе ветеранам музыки, начинающим авторам и исполнителям. Это одно из крупнейших негосударственных объединений, которое содействует разработке и осуществлению культурных, благотворительных и образовательных проектов, организации и проведению концертов, фестивалей, гастролей, творческих конкурсов, тематических семинаров. РМС уделяет большое внимание распространению и популяризации музыки российских авторов и исполнителей - как классической, так и современной, сотрудничает с крупными музыкальными издательствами.

РМС взаимодействует с органами государственной власти, обществами по коллективному управлению авторскими и смежными правами, благотворительными фондами и международными организациями в сфере культуры и искусства, а также выступает с инициативами, направленными на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются российские музыканты.

С 2017 года РМС является членом Международного музыкального совета (IMC) в статусе Национального музыкального совета России.

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