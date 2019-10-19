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19.10.2019 10:21
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Российский музыкальный союз проведет симпозиум, посвященный индустрии академической звукозаписи

Мероприятие пройдет в рамках международной премии "Чистый звук"
22-23 октября в Москве состоится международный симпозиум "Индустрия звукозаписи академической музыки". С лекциями, мастер-классами, воркшопами и презентациями выступят ведущие игроки российского и международного рынков звукозаписи. Среди участников форума - ведущий звукорежиссер Мариинского театра Владимир Рябенко, основатель звукозаписывающей компании Floating Earth Ltd., обладатель премий Gramophone, BAFTA, Grammy Майк Хэтч, звукорежиссер, начальник Службы звукозаписи, звукообеспечения и интернет-трансляций Московской государственной академической филармонии, заслуженный артист РФ Павел Лаврененков, звукорежиссер компаний Teldec, Warner Classics, Sony Михаэль Брамманн, профессор ВГИК, МГК имени П.И. Чайковского, Института современного искусства, председатель Гильдии звукорежиссеров Российского музыкального союза Мария Соболева и многие другие.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

В рамках разнообразных коммуникационных форматов эксперты обсудят широкий круг вопросов, связанных с состоянием российской звукорежиссуры и звукозаписывающих индустрий: от технологических до эстетических и от теоретических до прикладных.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain
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Профессор ВГИК, МГК имени П.И. Чайковского, Института современного искусства, председатель Гильдии звукорежиссеров Российского музыкального союза Мария Соболева убеждена, что значимость симпозиума "Индустрия звукозаписи академической музыки" сложно переоценить. "Событие, которое произойдет 22-23 октября в Москве, - поистине историческое. Симпозиум посвящен звукорежиссуре и индустрии звукозаписи именно классической, академической музыки. На международном форуме соберутся лучшие специалисты России, а также приедут именитые иностранные коллеги. Программа форума насыщена лекциями, мастер-классами, круглыми столами. Будут обсуждаться самые современные технологии и самые актуальные проблемы. Мероприятие, приуроченное к премии "Чистый звук", организовано под эгидой нового профессионального сообщества - Гильдии звукорежиссеров Российского музыкального союза. Мы приглашаем в гильдию всех профессионалов, занимающихся студийной, концертной, театральной, телевизионной, а главное - музыкальной звукорежиссурой!" - сказала Мария Соболева.

Композитор, музыковед, заместитель программного директора радио "Орфей" Роман Берченко считает, что симпозиум может стать важной площадкой для обмена мнениями об индустрии звукозаписи. "Мы будем говорить в том числе о работе с региональными филармониями, с молодыми музыкантами, которым мы открываем дорогу на фестивали и к лейблам. В то же время существует целый пласт записей, которые не попадают на лейблы, но которыми оперируют радиостанции, фестивали. Все эти вещи нужно обсуждать, чтобы они не выпадали из поля зрения людей, которые интересуются музыкой. Симпозиум привлекает специальное внимание к этим темам", - сказал он.

Фото: Роспатент
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"Цель моей презентации - показать, как можно делать качественные аудиозаписи в самых разных типах акустических пространств, - рассказывает известнейший английский звукорежиссер Майк Хэтч. - Рассматривая методы и подходы, используемые для записи одного и того же музыкального фрагмента в совершенно разных условиях, я попытаюсь выделить некоторые техники, которые можно использовать для максимизации положительных и минимизации вредных акустических эффектов в каждом случае. Будут рассмотрены все этапы звукозаписи: от начала планирования проекта до сведения и обработки. Презентация будет проиллюстрирована рисунками и аудиосэмплами, показывающими изначальные акустические условия и готовые аудиомиксы в различных случаях".

Звукорежиссер компаний Teldec, Warner Classics, Sony Михаэль Брамманн, в свою очередь, расскажет о целостном процессе записи классической музыки, начиная от получения заказа до готовой фонограммы: "Я постараюсь осветить вопросы переноса реального звукового события в разные акустические среды. Мы "заглянем" во всемирно известные концертные залы и оперные театры, рассмотрим ситуации записи классической музыки в цифровой и аналоговой студии. Также я расскажу о мобильной студии звукозаписи. Важным станет вопрос оценки записи и последующей ее редакции на основе общения и сотрудничества с музыкантами".

Звукорежиссер Государственного академического Большого театра Надежда Николаева отметила, что симпозиум поможет музыкантам и звукорежиссерам лучше разобраться в нюансах работы друг друга, прийти к взаимопониманию и найти общий язык. "Большой театр идет в ногу со временем, мы используем новейшие технологические решения. Сейчас технологии позволяют решать множество творческих задач, и поэтому в рамках своей работы я рассказываю музыкантам о том, что есть возможность делать "чудеса", которые невозможны в акустике, то есть, иными словами, я расширяю сознание творцов. Симпозиум как раз нужен для того, чтобы звукорежиссеры рассказывали музыкантам о технологических новшествах, особенно это касается тех, кто исполняет классическую музыку, поскольку среди них преобладает консервативный подход к творчеству", - считает Надежда Николаева.

Фото: пресс-служба n'RIS.
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Звукорежиссер, начальник Службы звукозаписи, звукообеспечения и интернет-трансляций Московской государственной академической филармонии, заслуженный артист РФ Павел Лаврененков отметил, что решение провести отраслевую конференцию далось организаторам непросто. "То, что мы все набрались смелости провести симпозиум, говорит о многом. Надеюсь, и зрителям, и спикерам будет интересно, и у них появится возможность развиваться в ту или иную сторону в классической музыке. Наша программа максимум - вывести индустрию классической музыки на новый уровень, все условия для этого уже созданы организаторами симпозиума и премии. Многие участники конкурса впервые вышли в публичное поле. Рано или поздно это должно было произойти, и я очень рад, что это происходит сейчас", - сказал он.

Продюсер, антрепренер, редактор, управляющий делами музыкантов и оперных певцов Елена Харакидзян отметила, что профессиональная среда очень нуждается в площадках для диалога и обмена опытом, особенно учитывая, что здесь до сих пор многое держится на усилиях отдельных энтузиастов. Она напомнила, что в симпозиуме примут участие культовые фигуры российской звукорежиссуры. "Что касается ведущих спикеров симпозиума, хочу отметить Марию Соболеву. Она преподаватель Московской государственной консерватории им. Чайковского: ее студенты делают записи, что называется, "в полевых условиях", на необычных площадках, например, в Англиканской церкви Святого Андрея в Москве", - сказала она.

Основатель, продюсер и руководитель звукозаписывающей компании FANCYMUSIC Сергей Красин рассчитывает на то, что симпозиум, как и премия, привлечет большое внимание общественности, так необходимое индустрии: "Я за то, чтобы это была в первую очередь живая дискуссия с мастер-классами, воркшопами и так далее. Важно, чтобы симпозиум затрагивал не только экспертов, профессионалов индустрии, но и слушателей, потребителей. Премия ради премии, для самих себя - это неинтересно. Премия для людей, которые могут прийти и узнать что-то новое, - это здорово!"

Участие в симпозиуме бесплатное. Регистрация будет доступна вплоть до окончания мероприятия на сайте.

Информационная справка

Общероссийская общественная организация "Российский музыкальный союз" (РМС) создана для оказания всесторонней поддержки профессиональным музыкантам, в том числе ветеранам музыки, начинающим авторам и исполнителям. Это одно из крупнейших негосударственных объединений, которое содействует разработке и осуществлению культурных, благотворительных и образовательных проектов, организации и проведению концертов, фестивалей, гастролей, творческих конкурсов, тематических семинаров. РМС уделяет большое внимание распространению и популяризации музыки российских авторов и исполнителей - как классической, так и современной, сотрудничает с крупными музыкальными издательствами.

РМС взаимодействует с органами государственной власти, обществами по коллективному управлению авторскими и смежными правами, благотворительными фондами и международными организациями в сфере культуры и искусства, а также выступает с инициативами, направленными на решение актуальных проблем, с которыми сталкиваются российские музыканты.

С 2017 года РМС является членом Международного музыкального совета (IMC) в статусе Национального музыкального совета России.

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