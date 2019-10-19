Русисты рассказали, как правильно употреблять "деловую колбасу"

Новости

В уфимском театре установили мемориальную доску Иосифу Кобзону 14:33
Глава столицы Ингушетии ушел в отставку после месяца работы 14:21
Силуанов назвал объем будущих инвестиций из ФНБ 14:14
МИД РФ предупредил о возможных столкновениях в Барселоне 20 октября 14:09
Поиски на месте прорыва дамбы под Красноярском продолжатся в любую погоду 14:04
Пятилетняя россиянка погибла в Турции 13:51
В Башкирии сообщили подробности дела о нападении на охотинспектора 13:50
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена 13:38
Иностранцам в России разрешат регистрировать приезжих в своем жилье 13:34
На эмблеме и логотипе Олимпиады-2024 не будет Эйфелевой башни 12:56
Число погибших при пожаре под Ярославлем выросло до семи 12:48
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку 12:38
МИД рассчитывает на возвращение Бутиной домой в целостности и сохранности 12:21
Первая серия фильма "Екатерина. Самозванцы" появилась в Сети до эфира 12:07
В Крыму продлили осенние школьные каникулы 12:04
Врачи объяснили, почему астма чаще встречается у людей с лишним весом 12:03
Видео: ребенок угодил под колеса машины и выжил 12:00
Археологи сообщили о новых важных находках у острова Антикитера 11:55
В Москве мужчина ударил ножом полицейского у входа в метро 11:53
Глава МЧС выразил соболезнования семьям погибших при обрушении дамбы 11:39
Точное число пропавших старателей после ЧП под Красноярском неизвестно 11:32
Hubble показал "портал в другое измерение" 11:20
На Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП 11:18
Жильцов сгоревшего дома под Ярославлем эвакуировали в здание театра 11:16
В Астрахани задержан пастух из Волгограда за убийство местного жителя 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
19.10.2019 14:23
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Русисты рассказали, как правильно употреблять "деловую колбасу"

Текст: Елена Кухтенкова
Авторы проекта "Вкус слова" на портале "Современный русский" продолжают знакомить студентов, изучающих русский язык, с актуальными гастрономическими фразеологизмами. Они на основе понятных и простых примеров растолковали, как с помощью идиом понять, к примеру, с какими друзьями можно "пуд соли съесть", а какие - "те ещё фрукты!"
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

"Не хлебом единым жив человек", напоминают авторы портала и объясняют: "ему не только еда нужна, но и духовная пища, приобщение к культуре, развлечения, разговоры по душам, встречи с друзьями".

Фото: iStock
Как лучше подготовить иностранцев к учебе в российских вузах

Но, увы, рассказывают лингвисты, часто друзьями мы называем случайных людей, это не компания по интересам, какая-то сборная солянка. А это наш суп, собранный из разнородных и неожиданных составляющих: в нем несколько видов мяса, колбасные изделия, соленые огурцы, лук, морковь, маслины, приправы...

Это про случайных друзей. Но есть вокруг нас и вовсе уж непонятные персонажи.

Про них говорят так:

Тот, кто постоянно хвастается "ходит кренделем", кто строит из себя важную особу - "деловая колбаса", кто любит соврать - "вешает лапшу на уши", кто помешан на зарабатывании денег - "рубит капусту".

Но и хороших людей и верных друзей русский "гастрономический" не обделил вниманием. "Хорошо, когда есть верные друзья, которых, как говорится, водой не разольешь. Но настоящего друга найти не так-то просто. Недаром говорят: чтобы узнать человека, надо с ним вместе пуд соли съесть. Пуд - старинная русская мера веса, равная 16 кг. А на то, чтобы съесть пуд соли на двоих, придется потратить около двух с половиной лет. За это время, действительно, можно многое в человеке разглядеть", - комментируют авторы "Современного русского".

Фото: istock
В сентябре 2020 года на Украине не останется ни одной русскоязычной школы

Вот еще несколько характеристик человека через "съедобные" фразеологизмы. Хороший друг, покупая вам подарок, попадет в яблочко и не станет долго обижаться и дуться, как мышь на крупу.

И еще про характер и темперамент людей. Про тех, кто живет своей жизнью говорят: варится в собственном соку. Тертый калач - это бывалый, опытный человек. Почему выбран именно калач?

"Определение по большей части одобрительное. Тут важно все: и способ приготовления хлебобулочного изделия, и его конфигурация. Тесто для калача терли и мяли до того, как в печь сажать, вот и бывалый человек тоже много чего претерпел. А еще у тертого калача замкнутая форма в виде кольца. Вещь в себе этот тертый калач. Непростой, короче", - объясняют лингвисты.

Слова "фрукт" и "овощ" носят неодобрительный смысл. Ими называют соответственно слишком ушлых и глупых людей.

Общество Образование
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Состояние раненых при ЧП на дамбе под Красноярском не вызывает опасений
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
МИД рассчитывает на возвращение Бутиной домой в целостности и сохранности
Число погибших при пожаре под Ярославлем выросло до семи
В Минобороны рассказали о цели создания Военно-строительной компании