Русисты рассказали, как правильно употреблять "деловую колбасу"

Авторы проекта "Вкус слова" на портале "Современный русский" продолжают знакомить студентов, изучающих русский язык, с актуальными гастрономическими фразеологизмами. Они на основе понятных и простых примеров растолковали, как с помощью идиом понять, к примеру, с какими друзьями можно "пуд соли съесть", а какие - "те ещё фрукты!"

"Не хлебом единым жив человек", напоминают авторы портала и объясняют: "ему не только еда нужна, но и духовная пища, приобщение к культуре, развлечения, разговоры по душам, встречи с друзьями".

Но, увы, рассказывают лингвисты, часто друзьями мы называем случайных людей, это не компания по интересам, какая-то сборная солянка. А это наш суп, собранный из разнородных и неожиданных составляющих: в нем несколько видов мяса, колбасные изделия, соленые огурцы, лук, морковь, маслины, приправы...

Это про случайных друзей. Но есть вокруг нас и вовсе уж непонятные персонажи.

Про них говорят так:

Тот, кто постоянно хвастается "ходит кренделем", кто строит из себя важную особу - "деловая колбаса", кто любит соврать - "вешает лапшу на уши", кто помешан на зарабатывании денег - "рубит капусту".

Но и хороших людей и верных друзей русский "гастрономический" не обделил вниманием. "Хорошо, когда есть верные друзья, которых, как говорится, водой не разольешь. Но настоящего друга найти не так-то просто. Недаром говорят: чтобы узнать человека, надо с ним вместе пуд соли съесть. Пуд - старинная русская мера веса, равная 16 кг. А на то, чтобы съесть пуд соли на двоих, придется потратить около двух с половиной лет. За это время, действительно, можно многое в человеке разглядеть", - комментируют авторы "Современного русского".

Вот еще несколько характеристик человека через "съедобные" фразеологизмы. Хороший друг, покупая вам подарок, попадет в яблочко и не станет долго обижаться и дуться, как мышь на крупу.

И еще про характер и темперамент людей. Про тех, кто живет своей жизнью говорят: варится в собственном соку. Тертый калач - это бывалый, опытный человек. Почему выбран именно калач?

"Определение по большей части одобрительное. Тут важно все: и способ приготовления хлебобулочного изделия, и его конфигурация. Тесто для калача терли и мяли до того, как в печь сажать, вот и бывалый человек тоже много чего претерпел. А еще у тертого калача замкнутая форма в виде кольца. Вещь в себе этот тертый калач. Непростой, короче", - объясняют лингвисты.

Слова "фрукт" и "овощ" носят неодобрительный смысл. Ими называют соответственно слишком ушлых и глупых людей.