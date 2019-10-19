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Рубрика: В мире

Савченко рассказала про обман Порошенко о выполнении Минских соглашений

Текст: Александр Саможнев
Фото: Петр Сивков/ТАСС Фото: Петр Сивков/ТАСС
Фото: Петр Сивков/ТАСС

Экс-президент Украины Петр Порошенко врал, что страна выполняет Минские соглашения, нацеленные на разрешение конфликта в Донбассе, заявила бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.

"Порошенко раньше врал, что мы их выполняем, а на самом деле ничего не делали. Выполнить все пункты Минских соглашений не просто, на каждый из них потребуются определенные действия", - отметила Савченко.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Между тем представители ДНР и ЛНР считают, что новые украинские власти не готовы следовать минским договоренностям. Киев продолжает политику экс-президента Петра Порошенко по "максимальному затягиванию и имитации перед мировым сообществом мирного урегулирования", отметила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"На фоне провокационных заявлений украинских официальных лиц о том, что они не собираются продлевать действие закона об особом статусе Донбасса, мы все больше убеждаемся, что политической воли на разрешение конфликта у новой киевской власти пока не появилось", - цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей.

Она также отметила, что за проект акта об амнистии Верховная Рада проголосовала еще в 2014 году, однако уже пять лет его не подписывает спикер украинского парламента.

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