Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ

Западные СМИ обеспокоены тем, что ВМФ России собирается вернуть в строй крупнейший в мире советский боевой корабль.

Издание Military Watch Magazine проанализировало оснащение корабля "Адмирал Нахимов", который в 2021 году должен поступить на вооружение ВМФ России.

Тяжелый атомный крейсер проекта 1144 "Орлан" (автор относит его к классу "Киров" по имени головного корабля) некогда был самым грозным ракетоносцем в мире. И теперь он намерен вновь вернуть себе этот статус.

Прежнее вооружение, состоящее из противокорабельных ракет П-700 "Гранит" и зенитных комплексов С-300Ф и "Оса-М", будет заменено на новейшие российские ракетные системы. В свой арсенал крейсер получит системы С-400 и ЗРК "Редут" (корабельная версия С-350 "Витязь"), целый набор легких крылатых ракет, гиперзвуковой "Циркон".

В придачу к этому корабль оснастят современными системами РЭБ.

"Вероятно, он развернет больше гиперзвуковых ракет, чем любой другой надводный военный корабль, как по количеству их типов, так и по числу переносимых ракет", - полагает автор.

Так, одна из них - 40Н6E, входящая в арсенал С-400, может развивать скорость до 1190 м/с поражать цели на дистанции свыше 400 километров. Ракета обладает уникальными возможностями атаки за горизонтом, и даже на экстремальных дистанциях - до 5 метров над землей.

Она представляет угрозу для истребителей, транспортников, бомбардировщиков, самолетов-разведчиков на очень больших расстояниях ниже горизонта.

Эксперт отмечает, что по некоторым сообщениям 40Н6E также способна перехватывать ракеты, движущиеся со сверхзвуковой скоростью.

Другая ракета - 48Н6Е2, достигающая скорость около 2100 м/с, обеспечивает надежную противовоздушную защиту на дальних и средних дистанциях.

Главным противокорабельным оружием крейсера оружием станет "Циркон". Он будет поражать цели на скорости около 8 чисел Маха на расстоянии до 1000 километров.

Это позволит ему превзойти "Гарпун" - основную противокорабельную ракету ВМС США.

Ожидается, что "Адмирал Нахимов" развернет несколько десятков таких ракет. Скорее всего, из-за высокой стоимости они не будут занимать все пусковые ячейки. Так что арсенал будет дополнен "Калибрами" и "Ониксами".

В общей сложности крейсер этого типа способен разместить более 100 гиперзвуковых ракет как для противовоздушной обороны, так и для противодействия морским целям.

При этом благодаря своим ядерным силовым установкам, он сможет длительное время работать вдали от российского побережья.

Способность военного корабля поражать наиболее ценные вражеские цели в воздухе и на море на экстремальных дистанциях делает этот крейсер очень серьезной угрозой, заключает автор. Возможно, он станет самым опасным надводным военным кораблем ВМФ России.