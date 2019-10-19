"Шагаем по великому пути": Великий перелом

6 октября 1976 года Центральный комитет Компартии Китая пошел на решительные меры - разгромил группировку "четвёрка", положив конец десятилетию хаоса в стране. Китайское общество встретило эти события с воодушевлением.

В июле 1977 года на 3-м пленуме ЦК КПК 10-го созыва было принято решение о восстановлении 73-летнего Дэн Сяопина на руководящих партийных и государственных постах.

4 августа 1977 года он возглавил совещание по научно-просветительской работе. На собрании группа ученых потребовала возобновить Единый государственный экзамен для поступления в высшие учебные заведения. Дэн Сяопин решительно поддержал требование. После 11-летнего перерыва этот механизм приема учащихся в вузы был восстановлен.

Более 5 миллионов 400 тысяч человек приняли участие в едином экзамене, по его итогам свыше 270 тысяч абитуриентов были приняты в вузы Китая, что в корне изменило их судьбу.

В марте 1978 года в Пекине состоялся Всекитайский научный конгресс - первая научная конференция общегосударственного масштаба, проведенная после образования Нового Китая. "Ключ к осуществлению четырех модернизаций - это научно-техническая модернизация. Развитие современной науки и техники делает их связь с производством все крепче", - сказал в своей речи Дэн Сяопин.

11 мая 1978 года в газете "Гуанмин жибао" была опубликована статья под заголовком "Практика - единственный критерий истины". Она вызвала широкий общественный резонанс, положила начало общенациональной дискуссии о критериях истины.

18 декабря 1978 года открылся 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва, имевший огромное историческое значение. На этом пленарном заседании было принято стратегическое решение о переносе центра тяжести в работе партии и государства на осуществление социалистической модернизации.

Подвергся критике ошибочный курс "два абсолюта", подчеркивалась необходимость целостного и точного овладения научной системой Идей Мао Цзэдуна, высокую оценку получила дискуссия по вопросу о критериях истины, были вновь утверждены идеологическая, политическая и организационная линии марксизма.

Так был дан старт политике реформ и открытости Китая, что, в свою очередь, стало отправным пунктом пути построения социализма с китайской спецификой.