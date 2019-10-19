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19.10.2019 14:14
Рубрика: Экономика

Силуанов назвал объем будущих инвестиций из ФНБ

Текст: Роман Маркелов

Из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх установленной законом планки в 7 процентов ВВП может быть инвестировано до одного триллиона рублей за три года. Об этом сообщил журналистам в кулуарах ежегодной сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка первый вице премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По его словам, вопрос инвестирования из ФНБ будет координироваться с Банком России. "Потому что если мы этот триллион в один год "выпулим", то сразу влияние на курс, ЦБ сразу перестанет думать о смягчении денежно-кредитной политики. И наоборот, если мы скажем, что мы первый год "сотку", а потом все остальное, то у них будут больше руки развязаны в политике по ставке", - сказал Силуанов, слова кторого приводит "Интерфакс".

Ранее Силуанов отмечал, что из ФНБ сверх 7-процентной планки будет инвестироваться не весь объем средств, а только 15-20 процентов. Инвестиции планируется начать в 2020 году. К концу 2020 года, по расчетам Минфина, ликвидная часть фонда должна составить 8,5 процента (около 9,5 триллиона рублей).

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