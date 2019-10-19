Скончался известный теннисист Александр Волков

На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.

О смерти Александра Волкова сообщил самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников в Twitter.

"В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса! Покойся с миром мой друг", - написал Кафельников.

Александр Волков начал выступать в международных турнирах с 1990 года. За карьеру он победил на трех турнирах АТР - в 1991 году выиграл в Милане, 1993 году - в Окленде, в 1994 году стал победителем "Кубка Кремля". Волков также в составе сборной России играл в финале Кубка Дэвиса.

Высшим достижением в рейтинге АТР у Александра Волкова было 14-е место 23 августа 1993 года. В этом же году он дошел до полуфинала Открытого чемпионата США, где уступил американцу Питу Сампрасу.

Александр Волков завершил карьере в 1997 году, позже работал тренером сборной России.