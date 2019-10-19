СМИ: НАТО на учениях в Германии отрабатывает сценарий ядерной войны

Военно-воздушные силы Германии вместе с партнерами по НАТО участвуют в секретных учениях, имитирующих сценарий начала ядерной войны. Такую информацию в пятницу распространило информационное агентство DPA, ссылаясь на свои источники.

Речь идет об учениях Steadfast Noon ("Стойкий полдень"), которые начались на этой неделе. Помимо всего прочего, во время этих маневров отрабатывается использование авиации, способной нести ядерное оружие, сообщили источники издания.

Со стороны Германии задействованы истребители Tornado, размещенные на авиабазе недалеко от населенного пункта Бюхель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). По неофициальным данным, именно там до сих пор хранятся до 20 американских ядерных боеголовок типа B61, пишет ТАСС.