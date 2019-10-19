Союз биатлонистов России не восстановят в правах раньше осени 2020 года

В субботу в Мюнхене стартовал конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), в повестку которого не внесен пункт о восстановлении в правах СБР, который ограничили в правах в 2017 году, сообщает ТАСС. Для рассмотрения этого вопроса было достаточно, если бы с предложением включить эту тему в повестку заявила бы одна или несколько национальных федераций.

В связи с этим вопрос о восстановлении СБР автоматически переносится на осень 2020 года, когда в Праге пройдет следующий конгресс IBU.

Ранее на встрече рабочей группы по восстановлению в правах СБР IBU указал на невыполнение российской стороной четырех пунктов из двенадцати, причем один из них касается компенсации расходов в размере 700 тысяч евро. В прошлом сезоне IBU удержала 550 тысяч евро из выплат, причитавшихся СБР.