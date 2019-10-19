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19.10.2019 20:11
Рубрика: В мире

Сотни тысяч британцев потребовали повторного референдума по Brexit

Текст: Александр Саможнев
Сотни тысяч британцев собрались на манифестацию в центре Лондона, чтобы потребовать проведения нового референдума по Brexit. Активисты утверждали, что их мнение игнорируется, в то время как парламент рассматривает этот судьбоносный вопрос, сообщает информационное агентство Reuters.
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Протестующие, среди которых многие добирались до столицы в течение нескольких часов со всего Соединенного Королевства, размахивали флагами ЕС и держали яркие плакаты с требованиями проведения референдума. Некоторые изображения были исполнены с истинно британским юмором. "Я очень зол", - пишет активист. Другой утверждает, что принес плакат "вместо того, чтобы кричать".

"Этот новый курс не имеет никакого сходства с тем, что было обещано людям. Общественность по справедливости заслуживает еще одного шанса сказать свое веское слово", - заявил организатор кампании народного голосования Джеймс Макгрори.

Фото: Adrian Pingstone / wikimedia.org
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Толпа полностью заполонила обширные районы центрального Лондона, тысячи людей ждали начала шествия в Гайд-парке, чтобы организованно двинуться к парламенту. Все согласны с тем, что сегодняшняя суббота может стать одним из самых важных дней в новейшей британской истории, оформить судьбу Соединенного Королевства для последующих поколений.

Настроение протестующих колебалось от гнева до отчаяния. Многие выступали против политических лидеров, выступающих за Brexit. Люди выражали недовольство тем, что не могут достучаться до элит со своими требованиями. Некоторые из них были молодыми людьми, которые не смогли проголосовать во время референдума 2016 года и теперь требовали дать им шанс.

В 2016 году 52 процента британцев поддержали Brexit, в то время как 48 процентов - хотели остаться в ЕС. Последние опросы показали, что произошел небольшой сдвиг в пользу Евросоюза. Однако все большее число избирателей говорят, что им все сильнее надоедает Brexit.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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