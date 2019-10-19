СУЭК признана образцовой социально ответственной компанией России

В Москве эксперты огласили список обладателей престижной премии "Хрустальная пирамида - 2019". Одну из самых значимых наград они присудили АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (АО "СУЭК"), отметив ее заслуги в сфере социальной ответственности и развития персонала.

Церемония прошла в рамках юбилейного XX саммита HR-директоров России и СНГ. Отметим, что этот саммит на протяжении многих лет является крупнейшей площадкой для встречи топ-руководителей по управлению персоналом ведущих российских и международных компаний.

Авторитетная экспертная комиссия признала АО "Сибирская угольная энергетическая компания" победителем в номинации "Корпоративная социальная ответственность". За победу по традиции вручается весьма ценный приз - "Хрустальная пирамида".

Компетентное жюри по достоинству оценило проект "Трудовые отряды СУЭК". Его цель - обеспечить подростков работой и заработком в период летних каникул.

Эксперты оценили то, что СУЭК дает им не только и не столько возможность заработать деньги и поддержать свои семьи. Эта компания, по сути, дает путевку в жизнь, поскольку помогает юношам и девушкам развить навыки самостоятельности, приучиться к труду и ответственности перед близкими и самими собой.

Кроме того, данный проект предусматривает участие подростков в благоустройстве городов и поселков, где они проживают, а также оказание помощи ветеранам и пожилым людям. Кстати, трудовые отряды СУЭК появились еще в 2005 году в Красноярском крае. На сегодняшний день они работают в восьми регионах страны - от Мурманска до Владивостока.

Стоит отметить, что в рамках прошедшего саммита HR-директоров АО "Сибирская угольная энергетическая компания" получила не один приз. Эксперты также присудили ей гран-при за лучший Корпоративный университет - так называется аналитический, методологический и консультативный центр по управлению знаниями и развитию кадрового потенциала.

Жюри отметило, что он "обеспечивает непрерывное повышение квалификации всех групп сотрудников и формирование кадрового резерва СУЭК". Ежегодно обучение в этом центре проходит порядка 300 человек.

Кстати, премия за достижения в области управления человеческим капиталом "Хрустальная пирамида" была учреждена оргкомитетом саммита HR-директоров в сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Она ежегодно присуждается "для распространения лучшего опыта управления компаниями и людьми, а также привлечения внимания к сфере управления человеческим капиталом, поощрения организаций, внедряющих передовые методы и технологии в области HR".

Лауреатами премии становились лидеры российского бизнеса, такие как Сбербанк, Росатом, РЖД, Трансмашхолдинг и другие.