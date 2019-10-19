Трамп пригрозил CNN судебным иском за клевету

Президент США Дональд Трамп пригрозил телекомпании CNN судебным иском за несправедливое, безосновательное, неэтичное и незаконное освещение его деятельности. Адвокат главы Белого дома Чарльз Хардер направил соответствующее письмо президенту телекомпании Джеффри Цукеру.

Текст документа в пятницу распространил телеканал Foxnews. Юрист Трампа подчеркивает, что никогда в истории США президент не подвергался такому "потоку нападок со стороны так называемых мейнстримных новостей, как в нынешней ситуации". Хардер сообщает, что президент намерен подать судебный иск, чтобы взыскать ущерб в максимально возможном по закону размере. Адвокат просит руководство телекомпании связаться с целью обсуждения возможных способов решения данного вопроса.

В CNN уже прокомментировали письмо, назвав его ничем иным, как "отчаянной попыткой рекламы, не заслуживающей какого-либо ответа", - цитирует ТАСС.

Ранее Трамп уже жаловался на плохое отношение к нему со стороны американских средств массовой информации. Глава государства был уверен, что журналисты при освещении деятельности его администрации фальсифицируют сведения.