Тропический шторм "Нестор" обрушится на северо-восточное побережье США

Тропический шторм "Нестор" образовался в Мексиканском заливе. В настоящее время находится примерно в 450 километрах к юго-западу от города Панама-сити (штат Флорида) и движется на северо-восток со скоростью 9,7 метра в секунду.

Скорость ветра в пределах шторма достигает 26 метров в секунду. Непогода обрушится на Соединенные Штаты уже в субботу, передает РИА Новости.

Ранее жертвой урагана "Барри" стал один человек в США, а жертвами мощнейшего урагана "Дориан" - более 50 человек на Багамах и пять человек в Соединенных Штатах.