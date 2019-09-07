Ураган "Дориан" достиг побережья США

Ураган "Дориан" в пятницу утром обрушился на песчаные барьерные острова у побережья Северной Каролины.

Скорость ветра в центре атмосферного вихря достигает 150 километров в час. Ливни могут привести к наводнениям в регионе. Губернатор штата Рой Купер рекомендовал жителям укрыться в безопасных местах. "Дориан" продолжает двигаться вдоль восточного побережья США на север.

А в Южной Каролине продолжают устранять последствия удара стихии. Там осадки сопровождались несколькими торнадо. Около 400 тысяч зданий остались без электричества. По данным телеканала CNN, жертвами урагана в США стали уже пять человек.