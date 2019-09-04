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04.09.2019 06:14
Рубрика: В мире

Трамп объявил режим ЧС в Северной Каролине из-за урагана

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Президент США Дональд Трамп объявил в штате Северная Каролина режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением урагана "Дориан". Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Белого дома.

Фото: AP Photo/Tim Aylen
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Президент распорядился оказать местным властям всю необходимую помощь, а также поручил министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям "координировать усилия для предотвращения последствий урагана", пишет ТАСС.

Ранее Трамп сообщил, что введет режим ЧС в Северной Каролине по запросу сенатора-республиканца Тома Тиллиса. Власти США уже ввели режим чрезвычайной ситуации в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина.

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами, "Дориан" сейчас находится в 180 км к востоку от побережья Флориды. Со скоростью 2,5 м/с стихия смещается в северо-западном направлении. Ураган ослаб до третьей категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона.

Видео: NASA показали, как выглядит ураган "Дориан" из космоса
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