Ученые выяснили, как перец влияет на развитие рака

Присутствующее в перце чили вещество капсаицин, которое дает остроту продукту, может повлиять на метастазирование рака легких, уменьшив его. Об этом заявили американские ученые из Университета Маршалла.

По словам специалистов, капсаицин способствует снижению метастазирования при раке легкого, блокируя активацию белка Src, который отвечает за выживание и смертность клеток.

В связи с чем капсаицин может стать основой для разработки новых противораковых препаратов. Однако специалисты отметили, что сейчас заняты поиском аналога вещества из чили.

Дело в том, что капсаицин дает ряд побочных эффектов. Так, он может спровоцировать раздражение ЖКТ и спазмы желудка.