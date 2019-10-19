Украина направила России ноту протеста из-за гуманитарного конвоя

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.

Пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко на официальной странице в Twitter обвинила Россию в нарушении минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе.

Между тем автомобили 87-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в четверг в Донецк и Луганск. Груз содержит продуктовые наборы для детей.

Напомним, Россия оказывает гуманитарную помощь населению ДНР и ЛНР на постоянной основе с августа 2014 года. За этот период в Донбасс отправлено 87 автомобильных колонн, при этом общий вес гуманитарных грузов составляет около 80 тысяч тонн.