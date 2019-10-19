Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена

Правительство поддержало инициативу о предоставлении украинцам и белорусам статуса носителей русского языка без экзаменов.

В настоящий момент иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ. Для получения статуса носителя языка им необходимо пройти собеседование, которое проводит специальная комиссия. Напомним, что родственниками по прямой восходящей линии считаются отец, мать, бабушка, дедушка, прабабушка и т. д.

На заседании, проходившем 17 октября, правительство одобрило проект поправок в закон о гражданстве. Проектом предусматривается, что комиссия сможет рассматривать заявления граждан Украины и Беларуси и признавать их носителями русского языка без проведения с ними собеседования. Порядок подачи таких заявлений будет определяться МВД РФ.

Проект поправок также предполагает определить единую процедуру, по которой будет проводиться собеседование с иностранцами из других стран.