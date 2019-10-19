В 41 российском вузе открываются "Точки кипения"

С сегодняшнего дня в 41 вузе страны открываются "Точки кипения". Что это такое? Пространства коллективной работы, воспользоваться которыми смогут ученые, бизнесмены, госслужащие, общественные деятели, студенты. Здесь они будут делиться опытом, итогами работы, прорабатывать новые модели развития и сотрудничества - "кипеть идеями".

- Сегодня мы наблюдаем, как формируется запрос общества на дополнительные компетенции, современные образовательные программы, - сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. - Университеты должны активно участвовать запуске новых моделей обучения, которые можно получить в разных формах. "Точки кипения" как раз могут стать площадками для апробации таких моделей, для обмена лучшими образовательными практиками между вузами. В "Точках кипения" наши студенты смогут получать индивидуальные рекомендации по дальнейшему развитию, не покидая свои регионы: лишь четыре "точки" из 41 находятся в Москве, остальные - в субъектах РФ.

По мнению Котюкова, вузы с помощью новой инициативы могут задавать новые стандарты городской среды, технологий и досуга молодежи.

Чем займутся на "точках"? Основная работа, конечно, обмен образовательными практиками, запуск сетевого "акселератора", внедрение в учебную деятельность современных цифровых технологий. Студенты и преподаватели получат доступ к цифровой платформе Университета 20.35, а также к различным его сервисам, работающим на базе искусственного интеллекта.

- Мы надеемся, что каждый университет сможет использовать "Точку кипения" не только как дополнительное пространство для проведения мероприятий, но и как сервис для формирования у каждого студента новой образовательной траектории, - прокомментировал старт проекта специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. - В 2020 году мы ставим себе задачу "загрузить" сеть "точек" качественными мероприятиями, чтобы вузы активнее общались не только друг с другом, но и с компаниями Национальной технологической инициативы (НТИ).

Справка РГ

"Точки кипения" создаются при поддержке "Платформы НТИ" по поручению Агентства стратегических инициатив. Первая "точка" открылась в Москве в 2013 году. Сейчас их уже много - в Санкт-Петербурге, Иваново, Петрозаводске, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске, Томске, Ульяновске, Челябинске и других городах России. Университетские "точки кипения" - формат новый, запущен лишь в 2019 году.

Список университетов, открывших "Точку кипения":

1. Астраханский Государственный Университет

2. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

3. Волгоградский государственный университет

4. Воронежский государственный технический университет

5. Вятский государственный университет

6. Государственный университет управления

7. Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова

8. Иркутский национальный исследовательский технический университет

9. Калининградский государственный технический университет

10. Костромской государственный университет

11. Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского

12. Курский государственный университет

13. Международный банковский институт

14. Московский государственный технологический университет Станкин

15. Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)

16. Московский Политехнический Университет

17. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Национальный исследовательский

18. Новосибирский государственный университет экономики и управления НИНХ

19. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

20. Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева

21. Самарский государственный экономический университет

22. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева

23. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

24. Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

25. Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

26. Севастопольский государственный университет

27. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова

28. Северо-Кавказский федеральный университет

29. Ставропольский государственный аграрный университет

30. Сургутский государственный университет

31. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина

32. Тольяттинский государственный университет

33. Ульяновский государственный технический университет

34. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

35. Уфимский государственный нефтяной технический университет

36. Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова

37. Юго-западный государственный университет

38. Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова

39. Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)

40. Южный Федеральный Университет Таганрог

41. Ярославский государственный технический университет