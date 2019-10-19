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19.10.2019 02:05
Рубрика: В мире

В Барселоне протестующие перешли к партизанской войне с полицией

Текст: Константин Волков (Барселона)
К ночи в центре Барселоны наступило настоящее время городских партизан. Полиция примерно в 23 часа разогнала водометами (их применили впервые в истории Барселоны) толпы протестующих с площади Каталонии в самом центре города. Манифестанты рассеялись, оставив догорающие мусорные баки, из которых они складывают баррикады. Над всей площадью и прилегающей к ней главной туристической улицей Рамбла висит тяжелый ядовитый дым сгоревшего пластика, от которого болит голова.
Фото: Константин Волков/ РГ Фото: Константин Волков/ РГ
Фото: Константин Волков/ РГ

Но активисты протестов не ушли далеко. Стоит появится полицейским броневикам, патрулирующим район, как откуда-то выскакивают несколько ребят в капюшонах и начинают закидывать машины камнями.

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti
В центре Барселоны начали возводить баррикады

Я как раз остановился сфотографировать луну сквозь дым, сегодня очень большая луна встает над Барселоной, как заметил краем глаза, что вокруг меня какие-то люди машут руками. Присмотрелся - а это активисты закидывают камнями полицейские автомобили. "Ээ, - говорю, - ребят, вы чего"? Но они ничего не ответили, только показали мне одобрительно большие пальцы и сгинули в темноте. Может быть, они заметили на экране камеры снимок луны, и он им понравился, не знаю. Хорошо, что полиция не стала отвечать на камни, а то поди знай, кому бы прилетело.

Ежеминутно в окрестностях площади Каталонии звучат какие-то взрывы, догорающие баки вдруг вспыхивают с новой силой. Полиция ездит туда-сюда, за ней - пожарная машина. Но ездить по улице на автомобиле в такой ситуации - все равно что использовать танки в городских боях, толку мало, а мишень удобная. С городскими партизанами вообще сложно - неуловимые и быстрые, они растворяются в темноте, в подворотнях, снова возникают уже на другой улице. Такая игра может продолжаться долго.

Количество пострадавших в пятничных протестах - не менее 30 человек, а скорее - много больше. В их числе есть и сотрудники национальной полиции.

Фото: Константин Волков/РГ
В столице Каталонии не стихает противостояние манифестантов и полиции

Как заявил представитель полиции Каталонии, непосредственно в беспорядках в центре участвуют около 4,5 тысячи человек, из них 400-450 - "особенно агрессивны". Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласко заявил, что таких агрессивных накажут по "всей строгости закона". За насилие в отношении представителей власти в Испании могут дать до шести лет тюрьмы.

Впрочем, пока неясно, как поймать наиболее активных сторонников независимости Каталонии. Зато полиция за что-то арестовала фотожурналиста ведущей испанской газеты El Pais Альберта Гарсиа, который снимал, как присланные Мадридом полицейские разбирают баррикаду. Кого еще арестовали - неясно.

Пока я пишу это, над площадью Каталонии вновь завис полицейский вертолет. В Барселоне в эти дни очень легко определить, где что-то началось, просто надо следить за вертолетом.

Так и есть, партизаны снова устроили костры. Оперативно работают ребята в капюшонах.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
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