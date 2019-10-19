В Берлине загорелась электричка, имеются раненые

В центре Берлина на станции "Бельвю" по неизвестным причинам загорелась электричка, на которой ехали футбольные фанаты. В результате пожара имеются раненые, сообщает газета Berliner Zeitung.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты и спасатели, которые взяли ситуацию под контроль. По предварительным данным, после возгорания в одном из вагонов болельщики быстро сориентировались и воспользовались экстренным торможением, что помогло предотвратить худшее развитие событий. Все фанаты смогли своевременно покинули горящее купе.

В настоящее время возникли затруднения с прохождением поездов на станции "Бельвю". Движение электричек между улицей Фридрихштрассе и районом города Тиргартен временно остановлено. Полиция проводит расследование инцидента.