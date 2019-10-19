В Мадриде полиция разогнала митинг в поддержку каталонских политиков

В столице Испании прошел митинг в поддержку каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости. Для умиротворения наиболее буйных участников акции полиция применила силу, передает ТАСС.

Всего, по данным организаторов, на мероприятие собралось не менее 4 тысяч человек, которые прошли по согласованному маршруту. После этого радикально настроенные участники акции решили построить баррикады из подручных материалов и стали бросать чем попало в полицейских. В итоге стражи порядка арестовали двоих наиболее буйных манифестантов.

Сообщается о 13 пострадавших, включая и троих полицейских.