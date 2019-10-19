В Минобороны рассказали о цели создания Военно-строительной компании

Военно-строительная компания, созданная по указу президента России Владимира Путина, позволит избавиться от лишних подрядчиков и выведет военное строительство из коммерческого сектора. Об этом заявил заместитель министра обороны Тимур Иванов, курирующий строительное направление.

По его словам, у организации не будет аналогов в стране по объему функций и задач, а также территориальному охвату деятельности. Главная задача - вывести военную стройку из коммерческого сектора, не допустить влияния внешних факторов или недобросовестной конкуренции, защитить военное строительство от банкротства или каких-то обременений, пишет РБК. Уточняется, что компания позволит довести до 60 процентов объем работ, выполняемых собственными силами.

Напомним, 18 октября президент Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания". Находиться эта организация будет в Москве, функции и полномочия учредителя поручено осуществлять Минобороны. Компания будет выполнять гособоронзаказ и реализовывать госпрограммы.

Завершить создание Военно-строительной компании планируется в течение трех месяцев. За этот срок кабмин должен утвердить устав и положение о набсовете, обеспечить государственную регистрацию и размещение новой организации. Правительство также должно определить состав передаваемого ей имущества Минобороны.