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19.10.2019 10:09
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

В Роспатенте обсудили кадровую политику в сфере интеллектуальной собственности

Какие специалисты нужны сфере ИС - выясняли эксперты на круглом столе "Кадры в сфере интеллектуальной собственности. Где искать профессионалов?".
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

17 октября в рамках XXIII Международной конференции Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) "Роль интеллектуальной собственности в прорывном научно-технологическом развитии общества" прошел круглый стол на тему кадрового потенциала в сфере интеллектуальной собственности. Участники делились мнениями о том, как преодолеть одну из ключевых проблем развития интеллектуальной собственности - дефицит квалифицированных специалистов соответствующей специализации, а также попытались определить его причины.

Фото: пресс-служба n'RIS.
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Модератором выступил директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС), доктор экономических наук Олег Неретин. Он коротко резюмировал содержание научного исследования, проведенного ФИПС, которое на основании фокус-групп выявило сильную потребность в IP-специалистах в сфере промышленной собственности. "Численность персонала патентных подразделений - 0,05 процента от общей численности сотрудников. То есть пять сотых процента персонала задействованы в работе с интеллектуальной собственностью на предприятиях. Эта цифра похожа на какую-то погрешность и очень хорошо отражает, зачем мы здесь собрались: выяснить, где искать профессионалов в сфере интеллектуальной собственности", - заявил Неретин.

О высшем образовании в области ИС, предоставляемом Академией Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС, World Intellectual Property Organization, WIPO), рассказал директор Представительства ВОИС в Российской Федерации Павел Спицын. По его словам, учебное учреждение при Всемирной организации интеллектуальной собственности старается реагировать на запросы рынка и повышать осведомленность о сфере интеллектуальной собственности во всем мире. "Обучение и подготовка кадров в области интеллектуальной собственности занимают ведущее место в образовании молодежи. Только за 2018 год более 400 участников прошли обучение по программе повышения квалификации. Обучение предоставляется на семи языках, в том числе и на русском. Дистанционное обучение у нас прошли 90 тысяч участников со всего мира", - сказал Спицын.

Успешный поиск квалифицированных кадров для цифровой экономики во многом зависит от возможности прямого взаимодействия специалистов с разными компетенциями, полагает советник председателя правления по вопросам интеллектуальной собственности Фонда "Сколково", председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш. Анализируя итоги первого набора слушателей программы Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP о практиках повышения капитализации наукоемких и творческих активов, он сказал, что "людям не интересно знать об интеллектуальной собственности в узком смысле, им интересно разобраться, как она взаимодействует с новыми вызовами и технологическими новинками. Наша задача в образовательном процессе - сделать так, чтобы айтишники начали понимать юристов, а юристы могли дать нормальные задания айтишникам, чтобы те могли скомпоновать или выстроить какую-нибудь программу, к примеру, для упрощения подготовки искового требования или подготовки проектов нормативных актов. Эта синергия, наслоение компетенций и знаний друг на друга позволяют создать новый эффект и дать толчок к улучшению. Мы будем продолжать эту программу, и я хотел бы, чтобы в нее были включены сферы, соседние с IP, которые очень часто соотносятся с вопросами оборота и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности", - сказал Прокш.

Фото: предоставлено пресс-службы РСПП
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Проблема нехватки квалифицированных специалистов в сфере интеллектуальной собственности может быть решена в том числе и при помощи дополнительного образования, предоставляемого ФИПС, считает заведующий Научно-образовательным центром ФИПС Денис Монастырский. "Мы разработали около 20 программ повышения квалификации и одну программу профессиональной переподготовки. Педагогический состав на 90-95 процентов представлен именно экспертами ФИПС по интеллектуальной собственности, мэтрами, которые уже десятилетиями находятся в теме, работают с заявками", - сказал эксперт.

Чтобы сделать патентный актив экономически значимым и успешно вывести его на рынок, необходима коллективная работа специалистов в области IP, считает директор филиала юридической фирмы "Городисский и Партнеры" (г. Казань), патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный Альберт Ибрагимов. "При подготовке специалистов очень важно понимание, в какой экосистеме они работают. Важно взаимодействие между основными подразделениями и топ-менеджментом компании при создании объектов интеллектуальной собственности. Мы предложили регламент, который распределяет точки компетенции специалистов, подготовленных в компании, и точки, которые требуют внешнего эксперта. В результате этого можно очень быстро подготовить подразделение для выполнения функционала", - заявил Ибрагимов.

Заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Егор Шипицын напомнил, что в прошлом году ФИПС совместно с Национальной ассоциацией трансфера технологий (НАТТ) разработал новые образовательные программы переподготовки и повышения квалификации для профессионалов в области трансфера технологий. "Курс "Техноброкер" в значительной степени посвящен вопросам, связанным с технологическим трансфером из российской науки в российский реальный сектор и международный трансфер технологий, где обязательным блоком идет защита прав на результаты интеллектуальной деятельности. Надеемся, эта программа будет развиваться и повышать компетенции российских участников рынка трансфера технологий", - сказал Шипицын.

Высококвалифицированные специалисты в области интеллектуальной собственности могут появиться, если в магистратуры технических вузов ввести образовательные дисциплины по IP, полагает генеральный директор ОАО "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности", доктор технических наук Геннадий Мещанов: "Мы задаемся вопросом - где искать и откуда брать кадры в сфере ИС? Их нужно растить. Растить профессионалов, создавать такие условия работы, которые их заинтересуют. Создать соответственные материальные условия. Не будет этого - тогда даже если нам и удастся подготовить кадры, мы не будем знать, как их использовать. В магистратуре технических вузов уже надо давать предметы и [в области - Прим. ред.] права и его защиты, чтобы на выходе получался инженер с определенными компетенциями и знаниями в этой области".

Фото: Михеев Сергей/РГ
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Член Генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", генеральный директор АО "Институт финансового развития бизнеса" Ильдар Шайхутдинов посетовал на то, что предприниматели не всегда знают, что результаты их интеллектуальной деятельности представляют ценность. "Три тезиса, которые я слышу, общаясь с компаниями: у нас нет результатов интеллектуальной деятельности, дорогая интеллектуальная собственность увеличивает налоги, нам это не надо, капитализация ИС - это только для тех, кто выходит на фондовый рынок. Компании не знают, что создают ценные объекты. И никто их не обучает", - заявил Шайхутдинов.

Директор ФГБУН Библиотеки по естественным наукам РАН Олег Шорин отметил значимость обмена опытом, в том числе с зарубежными коллегами - эта возможность напрямую влияет на формирование и развитие кадровой политики в сфере ИС. "У нас есть международные коллеги, у которых есть свой опыт, и его нужно каким-то образом гармонизировать с нашим. В этом плане очень важен обмен опытом с помощью конференций. Конференции, особенно международные, дают большой прорыв, новые мысли и идеи, о которых человек раньше и подумать не мог", - сказал Шорин.

В рамках мероприятия 17 слушателей программы Научно-образовательного центра ФИПС получили удостоверения, подтверждающие повышение квалификации по программе обучения "Эксперт-стажер".

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