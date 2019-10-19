В СМИ попало письмо офиса Зеленского о "формуле Штайнмайера"

Письмо главы администрации Владимира Зеленского Андрея Богдана участнику контактной группы от Украины Леониду Кучме попало в руки журналистов республиканского издания "Новое время". В нем, в частности, высказывалось согласие Киева рассмотреть положения "формулы Штайнмайера", передает РИА Новости.

"Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают так называемый особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера, амнистию и местные выборы", - гласит текст приложения к документу.

Напомним, что ранее текст "формулы" был согласован участниками Контактной группы по Украине. В нем, в частности, оговаривался особый порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. Среди украинских радикалов этот пункт вызвал резкое неприятие - в ряде населенных пунктов прошли акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками.