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Рубрика: В мире

В СМИ попало письмо офиса Зеленского о "формуле Штайнмайера"

Письмо главы администрации Владимира Зеленского Андрея Богдана участнику контактной группы от Украины Леониду Кучме попало в руки журналистов республиканского издания "Новое время". В нем, в частности, высказывалось согласие Киева рассмотреть положения "формулы Штайнмайера", передает РИА Новости.

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"Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают так называемый особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера, амнистию и местные выборы", - гласит текст приложения к документу.

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Напомним, что ранее текст "формулы" был согласован участниками Контактной группы по Украине. В нем, в частности, оговаривался особый порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. Среди украинских радикалов этот пункт вызвал резкое неприятие - в ряде населенных пунктов прошли акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками.

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