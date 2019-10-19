В Вене представили "Караваджо и Бернини"

Наступила осень, и Вена снова стала городом целого созвездия значительных художественных выставок. В начале октября открылась выдающаяся по охвату экспозиция Альбрехта Дюрера в "Альбертине", чуть раньше - австрийский экспрессионист Рихард Герстль в Музее Леопольда, чуть позже - Пьер Боннар в Кунстфоруме. А на этой неделе начался самый масштабный выставочный проект сезона: выставка "Караваджо и Бернини. Открытие чувств" в Музее истории искусств.

Как и все большие показы старых мастеров в этом музее (прошлогодняя грандиозная монография Питера Брейгеля здесь не исключение), эта выставка основана на собственной - то есть габсбургской - коллекции музея. В данном случае - на лучшем собрании Караваджо и его последователей за пределами Италии, к которому добавили работы из других музеев. А вот Бернини пришлось в основном привозить - из Рима, Санкт-Петербурга, Лондона, Венеции, из частных коллекций. Так что этой экспозицией Вена, славящаяся своим барокко, обращается к истокам этого стиля, возникшего в Риме в начале XVII века и оказавшего огромное воздействие на всю Европу.

"Мы устраиваем выставки всегда в связи с нашими собраниями, и поразительно, что ни Караваджо, ни Бернини ни в Музее истории искусств, ни вообще в Австрии ни разу не было посвящено серьезной выставки," - сказала журналистам директор Музея истории искусств Сабина Хааг.

Масштаб впечатляет: здесь около 80 работ авторства 33 живописцев и скульпторов из 46 музеев, включая партнера Музея истории искусств в этом проекте - амстердамский Рейксмусеум, а также Лувр, Уффици, Эрмитаж, Музей Метрополитен, музеи Лондона и Ватикана, и нескольких частных коллекций Европы и Америки. В том числе одна модель Бернини и одно полотно Артемизии Джентилески - единственной женщины, ставшей признанной художницей в начале XVII века - впервые становятся доступны широкой публике. Их предоставили анонимные частные собрания. А четыре гротескные головы из золоченой бронзы работы Бернини, некогда украшавшие навершия его кареты, вообще впервые покинули владения потомков великого скульптора.

Главная особенность этой экспозиции - в соединении живописи и скульптуры, диалог и соревнование которых лежит в основе того удивительного поворота в искусстве рубежа XVI и XVII веков, который впоследствии получил наименование "барокко". Залы музея погружены в глубокий полумрак, из которого специальные направленные лампы драматически выхватывают живописные изгибы белого мрамора Бернини и его современников и рельефные светотени, отличающие Караваджо и караваджистов.

Структурирована же экспозиция по тем чувствам, которые выражали или вызывали у своих зрителей художники. Первая тема называется "Удивительное и поразительное", вторая - "Страх и ужас", третья - "Любовь", за ней - "Видение", следом - "Страдание и сочувствие", "Живость", "Движение и действие" и, наконец, "Шутка". Именно в эту систему вставлены такие привезенные в Вену шедевры, как "Нарцисс", "Мальчик, укушенный ящерицей" или "Иоанн Креститель" Караваджо, "Медуза", бюст кардинала Ришелье или модель "Святой Терезы Авильской в экстазе" Бернини. В этой системе они соединяются со знаменитыми венскими вещами великих мастеров, будь то знаменитая "Мадонна розария", "Возложение тернового венца" или "Давид c головой Голиафа" Караваджо, а также произведениями других мастеров эпохи - Алессандро Альгарди, Аннибале Караччи, Франческо Моки, Стефано Мадерно, Николя Пуссена или Гвидо Рени.

"Никогда в истории искусства художники не работали с большей энергией над изображением чувства, как в XVII веке, и нигде в Европе это не происходило более интенсивно, чем в папском Риме, - говорит куратор выставки Гудрун Свобода. "Это связано с тем, что Контрреформация активно занялась не только обучением и убеждением верующих, но и тем, чтобы поразить их при помощи изображений. Для этого нужно было - тогда так же, как и сейчас - зажигать чувства, вызывать связь между изображаемым и зрителями, чтобы они плакали с плачущими и радовались с радующимися", - продолжает она с отсылкой к посланию апостола Павла к Римлянам.

В драматической презентации, игре светом и тенью, столкновении экспонатов организаторы и дизайнеры выставки вторят художникам раннего барокко. Они пытаются - и небезуспешно - поразить нас так же, как поражали своих зрителей художники 400 лет назад.

Идея такой особенной выставки принадлежит директору Картинной галереи Музея изобразительных искусств - у нас бы его назвали заведующим отделом живописи - Штефану Веппельманну. По его мнению, особая манера в живописи Караваджо проистекает именно от скульптуры.

"Я всегда думал - должно же быть что-то в Караваджо, кроме того, что он приехал из Милана в Рим и оказался совсем другим, чем остальные, его отличие должно было из чего-то происходить, - сказал Веппельман в интервью "РГ", - и я считаю, что скульптура играла ключевую роль в том, как развивалось искусство в Риме. Откуда берется сильный контрастный свет на фигурах Караваджо? Наверное, он сидел в своей мастерской и экспериментировал со свечами. Но он также очень много смотрел на скульптуры - скульптуры Микеланджело, а до того - религиозные скульптуры в Ломбардии. Потому что, когда вы смотрите на скульптуру, вы видите очень резкие тени".

По словам Веппельмана, выставка подчеркивает взаимное перевоплощение живописи и скульптуры: Медуза Горгона у Бернини сделана настолько гладко, как будто это живопись, а Иоанн Креститель у Караваджо написан настолько рельефно, как будто это скульптура. И в динамичных композициях, основанных на вращательном движении фигур, и в новаторском реализме изображения - будь то немыслимые у академистов неровные ногти на руках, грязные пятки на картинах Караваджо или незастегнутая пуговица на кардинальской сутане, изображаемой Бернини, - живопись и скульптура пользуются одними и теми же методами, имитируя друг друга.

Как и положено, музей подготовил подробный каталог и популярный сайт к выставке. А параллельно сделал в другом зале выставку современного австрийского художника Клауса Мозеттига, чьи рисунки основаны на рентгеновских изображениях "Давида с головой Голиафа" Караваджо. Перенося идею изображения чувств еще дальше в современную реальность, организаторы заказали даже специальные эмодзи (смайлики и гифки), основанные на экспонатах выставки, которые предлагают зрителям использовать в соцсетях и мессенджерах.

Выставка "Караваджо и Бернини. Открытие чувств" продлится в Вене до 19 января, а затем переедет в Рийксмузеум в Амстердаме. Для продажи билетов применяется та же система, которую музей впервые испытал в прошлом году на выставке Брейгеля: необходимо приобрести на сайте или в кассе музея не только входной билет, но и заказать определенный временной отрезок, в течение которого можно зайти на выставку - и оставаться на ней сколь угодно долго.