Володин призвал активизировать межпарламентские отношения РФ и Таджикистана

Парламентарии России и Таджикистана "недорабатывают" в плане сотрудничества. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального визита в республику призвал исправить этот недочет. По итогам переговоров российских депутатов с коллегами решено, что после 11-летнего перерыва возобновит свою работу межпарламентская комиссия двух стран.

Первое после паузы заседание двусторонней комиссии должно состояться до конца 2019 года, заявил председатель Госдумы на встрече с коллегой из Таджикистана Шукурджоном Зухуровым.

- Парламенты стран - стратегических партнеров недостаточно используют свои возможности и потенциал, - подчеркнул Володин, добавив, что заседания комиссии должны проходить каждый год.

Российский спикер считает важным, чтобы комиссия обсуждала конкретную повестку, в частности, "вопросы миграции, деловых отношений, инвестиций".

Активно должны начать работу и профильные комитеты - по вопросам экономики, по образованию, по социальной политике.

Парламентариям есть, над чем работать, согласен Шухурджон Зухуров. В частности, важно сделать все возможное, чтобы российские бизнесмены не боялись "осваивать" Таджикистан. Пока в республике на льготных условиях работают китайцы, получают конкурентное преимущество. "А хотелось бы, чтобы это была Россия", - высказал пожелание таджикистанский спикер.

Также парламентарии обсудили вопросы трудовой миграции из Таджикистана в Россию. Володин призвал "переходить на более цивилизованные формы" трудовой миграции, в том числе, "через призму решения вопросов социального характера".

Кроме того, он предложил расширить возможность привлечения специалистов из Таджикистана в регионы: "Должны заключаться соглашения межрегионального сотрудничества".

Шухурджон Зухуров, в свою очередь, попросил председателя ГД способствовать ускорению ратификации соглашения между правительствами двух стран о трудоустройстве граждан республики на работу в России.

Развитие сотрудничества Вячеслав Володин обсудил и на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. "Россия является ключевым партнером. И межпарламентские связи будут способствовать развитию наших отношений", - констатировал лидер республики.

Экономические отношения РФ и Таджикистана уже развиваются эффективно, заявил Володин: за прошлый год товарооборот вырос почти на 25 процентов.

Но не менее важны и гуманитарные связи. В Конституции Таджикистана, напомнил председатель ГД, закреплен статус русского языка как языка межнационального общения. Российские власти собираются еще активнее поощрять изучение "великого и могучего" в республике. В частности, этому будет способствовать проект строительства в Таджикистане пяти русскоязычных школ в ближайшие годы, считает Володин.

Тема сотрудничества в сфере образования еще более подробно обсуждалась на встрече спикера Госдумы со студентами и преподавателями Российско-Таджикского (Славянского) университета (РТСУ).

"Россия и Таджикистан имеют много общего: это история, культура, также есть возможность общаться на одном языке", - отметил Володин на встрече в вузе. Знание русского, отметил он, позволяет гражданам Таджикистана состояться в России. Те из них, кто приезжает в нашу страну, могут не только работать на стройках, но и реализовать себя в других сферах, добавил спикер. Ни в одной другой стране таких возможностей для граждан Таджикистана нет, подчеркнул он. Володин напомнил, что в российских вузах обучается 28 тысяч таджикских студентов, из которых около 8 тысяч учатся на территории республики.

Студенты и преподаватели университета поблагодарили РФ за внимание к сфере образования и попросили депутатов Госдумы посещать школы и другие образовательные учреждения в Таджикистане, где ведется преподавание русского языка.

Председатель Госдумы поддержал это предложение. "Все командировки российских депутатов будут включать посещение университета и школ и обсуждение этих вопросов", - сказал спикер ГД.

По итогам встречи Володину было присвоено звание Почетного доктора РТСУ.