Врач рассказала, как самообследование груди может довести до рака

Врач-генетик центра персонализированной медицины МКНЦ имени Логинова Анастасия Данишевич прокомментировала распространенное мнение о том, что чрезмерное сдавливание груди во время самообследования может грозить серьезными последствиями.

Специалист отметила, что есть масса безобидных на первый взгляд факторов, которые способны спровоцировать онкологию.

- К их числу относится и регулярное травмирование груди. Не стоит ее сильно мять и пережимать, - подчеркнула Анастасия Данишевич, добавив, что самообследование нужно проводить максимально деликатно.

Лучше делать это в хорошо освещенном помещении. При этом рекомендуется либо стоять, либо лежать.

Согласно статистике, около 40% женщин обнаруживают новообразования как раз в процессе самообследования, передает aif.ru.