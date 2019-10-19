Новости

Первая серия фильма "Екатерина. Самозванцы" появилась в Сети до эфира 12:07
В Крыму продлили осенние школьные каникулы 12:04
Врачи объяснили, почему астма чаще встречается у людей с лишним весом 12:03
Видео: ребенок угодил под колеса машины и выжил 12:00
Археологи сообщили о новых важных находках у острова Антикитера 11:55
В Москве мужчина ударил ножом полицейского у входа в метро 11:53
Глава МЧС выразил соболезнования семьям погибших при обрушении дамбы 11:39
Точное число пропавших старателей после ЧП под Красноярском неизвестно 11:32
Hubble показал "портал в другое измерение" 11:20
На Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП 11:18
Жильцов сгоревшего дома под Ярославлем эвакуировали в здание театра 11:16
В Астрахани задержан пастух из Волгограда за убийство местного жителя 11:10
В Красноярске расширили территорию поиска пропавших без вести старателей 10:53
Савченко рассказала про обман Порошенко о выполнении Минских соглашений 10:50
По факту гибели людей при пожаре под Ярославлем возбуждено дело 10:34
Полицейские возьмут под охрану поселок старателей в Красноярске 10:31
НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus 10:17
Красноярск: Стало известно, какие травмы получили старатели 10:09
В Северной Осетии замглавы села заподозрили в убийстве 09:58
Трое старателей находятся в тяжелом состоянии после ЧП под Красноярском 09:46
Россиянки неудачно выступили в короткой программе на Skate America 09:34
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии 09:23
В поселке старателей в Красноярске могли находиться 80 человек 09:15
Под Ярославлем при пожаре погибли пятеро детей 09:14
Следующим соперником Бетербиева станет китаец Мэн Фаньлун 09:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
19.10.2019 12:03
Рубрика: Общество

Врачи объяснили, почему астма чаще встречается у людей с лишним весом

Текст: Наталья Панасенко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Избыточный вес, по всей видимости, вызывает патологические изменения в легких. Недавнее исследование ученых показало, что жир может накапливаться в дыхательных путях и способствовать развитию симптомов астмы и респираторных заболеваний. Отчет, опубликованный на днях в European Respiratory Journal, объясняет, почему астмой чаще всего страдают люди с избыточным весом и ожирением.

Врачи из университета Западной Австралии исследовали образцы тканей легких 52 человек, включая здоровых и больных астмой. Результаты сравнили с индексом массы тела (ИМТ) испытуемых.

Фото: iStock
Ученые выяснили, как перец влияет на развитие рака

"Наша исследовательская группа изучает структуру дыхательных путей и наблюдает за ее изменениями у пациентов с респираторными заболеваниями. Мы обнаружили, что иногда жировая ткань накапливается в стенках дыхательных путей", - сообщил Джон Элиот, пульмонолог из университета Западной Австралии.

Так возникла идея проверить связь избыточного веса и астмы.

Результаты подтвердили исходную гипотезу: жировая ткань накапливается в стенках дыхательных путей - и тем больше, чем выше ИМТ человека. Как показал анализ тканей легких, стенки дыхательных путей утолщаются из-за накопления жира.

"Утолщение дыхательных путей ограничивает поток воздуха в легкие и из него, и это частично объясняет, почему у людей с ожирением чаще развиваются особенно тяжелые симптомы астмы", - сказал один из авторов исследования Питер Нобл.

Фото: iStock
Аналитики сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

По мнению авторов работы, полученные результаты не исключают традиционные теории, которые лишь частично объясняют связь лишнего веса и астмы. Их исследование, говорят они, дополнение к этому списку.

В планах ученых - найти способы более точного измерения жировой ткани в легких. Кроме того, их интересует, может ли потеря веса сказаться на тяжести протекания астмы или риске ее возникновения.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Красноярске расширили территорию поиска пропавших без вести старателей
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
В Минобороны рассказали о цели создания Военно-строительной компании
По факту гибели людей при пожаре под Ярославлем возбуждено дело
Конгрессмены США потребовали признать полк "Азов" террористами