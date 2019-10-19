Врачи объяснили, почему астма чаще встречается у людей с лишним весом

Избыточный вес, по всей видимости, вызывает патологические изменения в легких. Недавнее исследование ученых показало, что жир может накапливаться в дыхательных путях и способствовать развитию симптомов астмы и респираторных заболеваний. Отчет, опубликованный на днях в European Respiratory Journal, объясняет, почему астмой чаще всего страдают люди с избыточным весом и ожирением.

Врачи из университета Западной Австралии исследовали образцы тканей легких 52 человек, включая здоровых и больных астмой. Результаты сравнили с индексом массы тела (ИМТ) испытуемых.

"Наша исследовательская группа изучает структуру дыхательных путей и наблюдает за ее изменениями у пациентов с респираторными заболеваниями. Мы обнаружили, что иногда жировая ткань накапливается в стенках дыхательных путей", - сообщил Джон Элиот, пульмонолог из университета Западной Австралии.

Так возникла идея проверить связь избыточного веса и астмы.

Результаты подтвердили исходную гипотезу: жировая ткань накапливается в стенках дыхательных путей - и тем больше, чем выше ИМТ человека. Как показал анализ тканей легких, стенки дыхательных путей утолщаются из-за накопления жира.

"Утолщение дыхательных путей ограничивает поток воздуха в легкие и из него, и это частично объясняет, почему у людей с ожирением чаще развиваются особенно тяжелые симптомы астмы", - сказал один из авторов исследования Питер Нобл.

По мнению авторов работы, полученные результаты не исключают традиционные теории, которые лишь частично объясняют связь лишнего веса и астмы. Их исследование, говорят они, дополнение к этому списку.

В планах ученых - найти способы более точного измерения жировой ткани в легких. Кроме того, их интересует, может ли потеря веса сказаться на тяжести протекания астмы или риске ее возникновения.