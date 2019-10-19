WP: Дипломат США предостерегал сына Байдена от работы на Украине

Первый зампомощника госсекретаря США Джордж Кент признался, что он еще в 2015 году полагал, что вхождение Байдена-младшего в состав правления компании Burisma может создать конфликт интересов. Кент тогда высказал свои опасения офису Байдена, однако их не восприняли всерьез.

Как сообщает The Washington Post, бывший помощник вице-президента заявил, что ранее не слышал каких-либо опасений от Кента по поводу присутствия Хантера Байдена на Украине. Он также отметил, что сотрудничество с Украиной не оказало влияния на политику США.

Напомним, вашингтонская газета The Hill написала о том, как вице-президент Джо Байден в 2015-2016 годах оказывал давление на официальный Киев с целью скрыть коррупционный скандал, затрагивающий его сына Хантера - члена совета директоров компании Burisma, ведущей разработку сланцевых газовых месторождений на Украине. Впоследствии главу США Дональда Трампа обвинили в давлении на своего коллегу Владимира Зеленского с целью скомпрометировать Джо Байдена, который может составить конкуренцию Трампу на президентских выборах.