Захарова рассказала об информационной агрессии против России

Против России в мире ведется информационная агрессия, но не война, на которую страна вынуждена отвечать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, наличие информационной агрессии можно подтвердить на 100 процентов. Однако с российской стороны такой же информационной агрессии или атаки на кого-то нет, поскольку таких задач не стояло.

"Я ни разу не видела, чтобы мы что-то кому-то делали плохо в информационной сфере, просто потому что мы так хотим. Но мы все время отвечаем. Мы научились это делать", - уточнила Захарова.

Если бы против России велась информационная война, тогда бы Москва вынуждена была отвечать другим странам тем же самым, но РФ этим не занимается ни на каком направлении, заключила официальный представитель МИД РФ.

Между тем ситуация с российскими СМИ на Западе в последние время становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Кроме того, результаты исследования МИА "Россия сегодня" показали, что в СМИ Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в первом полугодии 2019 года 49,81 процента материалов о России были негативными. Еще 48,12 процента текстов носили нейтральный характер. Позитивные аспекты содержали лишь 2,07 процента публикаций.