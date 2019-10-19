"Зенит" - "Ростов". Онлайн-трансляция матча чемпионата России

Сегодня вечером в Петербурге состоится центральный матч 13-го тура РПЛ. Местный "Зенит" сыграет с "Ростовом".

Обе команды до начала тура находились в квартете лидеров, так что победа в этом матче позволит сохранить ведущие позиции в турнирной таблице.

Подопечные Валерия Карпина недавно внезапно оступились в Тамбове, но после этого реабилитировались, разгромив дома "Динамо" и уверенно переиграв в гостях ЦСКА.

Команда Сергея Семака оправились после поражения от конкурентов из "Локомотива", обыграв в гостях "Урал".

Соперники, словом, друг друга достойны, и нас наверняка ждёт интересный матч.

Начало - в 19:00 мск.