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19.10.2019 14:00
Рубрика: Власть

Зюганов: Избираться в Думу по партийным спискам можно не более двух раз

Текст: Галина Мисливская
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов предложил ограничить количество выдвижений по спискам КПРФ в Госдуму до двух раз в целях обеспечения ротации депутатского корпуса и недопущения формирования "партийной аристократии".
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

В субботу он выступил на IX пленуме ЦК партии с полуторачасовым докладом "Об укреплении идейно-политических, организационных и нравственных основ КПРФ".

"Долгое сидение в думах и заксобраниях чревато формированием партийной аристократии", - считает Зюганов. Поэтому "назрела необходимость нового порядка формирования депутатского корпуса КПРФ - ротации кадров при соблюдении принципа преемственности", полагает он.

Фото: Istock
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"Право гарантированного избрания по партийному списку должно быть ограничено - не более двух раз", - заявил лидер КПРФ. Из этого принципа может быть сделано исключение для тех, кто вошел в число лидеров партии, ведет крупные участки работы, руководит партийными СМИ. "Партия решит этот вопрос. В порядке исключения, через список на выборах, она может долговременно защитить эту часть своего актива парламентским статусом", - сказал Зюганов.

Количество выдвижений по одномандатному округу сокращать не планируется.

Кроме того, Геннадий Зюганов призвал укрепить дисциплину в партийных рядах. Он считает, что надо избавляться от "мертвых душ", которые не платят членские взносы три месяца и более.

Также глава КПРФ предложил ввести практику "своего рода испытательного периода для тех, кто подает заявление и вступает в партию".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Пленум ЦК партии проходит в Подмосковье, в его работе принимает участие около 600 человек. Помимо вопросов укрепления идейно-политических, организационных и нравственных основ партии, делегаты обсуждают мероприятия, приуроченные к 140-летию Иосифа Сталина, 150-летию Владимира Ленина и 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

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