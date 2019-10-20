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20.10.2019 17:09
Рубрика: Спорт

Крутит, как хочет

Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в США, ­впервые в истории исполнив два четверных лутца в произвольной программе
Текст: Анна Козина
Российская фигуристка, 15-летняя дебютантка взрослого сезона Анна Щербакова одержала первую серьезную победу на новом для себя уровне, выиграв американский этап Гран-при в Лас-Вегасе. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева завоевала "бронзу".
Анна Щербакова в образе "Жар-птицы" буквально порхала надо льдом. Фото: EPA Анна Щербакова в образе "Жар-птицы" буквально порхала надо льдом. Фото: EPA
Анна Щербакова в образе "Жар-птицы" буквально порхала надо льдом. Фото: EPA

Вообще серия Гран-при состоит из шести турниров и завершается финалом, в котором принимают участие по шесть сильнейших представителей четырех дисциплин: женского и мужского одиночного катания, парного катания и танцев на льду. Что касается одиночниц, то уже сейчас в сборной России готов этот "шорт-лист". Помимо Щербаковой и Туктамышевой в него входят олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира и серебряный призер Игр Евгения Медведева, рекордсменка по четверным 15-летняя Александра Трусова и 16-летняя Алена Косторная.

После феноменального проката Анны Щербаковой американская публика аплодировала ей стоя, хотя россиянка и обыграла местную фаворитку

Всем этим фигуристкам точно предстоит биться за три места в сборной на декабрьском чемпионате страны. Но болельщики с удовольствием посмотрели бы и на чисто российский финал Гран-при. Впрочем, уже "Скейт Америка" наглядно показал, что идеальный сценарий может превратиться в иллюзорный.

Фото: REUTERS/EMMANUEL FOUDROT
Российский фигурист завоевал бронзу на Skate Americа

Итоги короткой программы были далеки от ожиданий. Ни Щербакова, ни Туктамышева не входили в тройку лучших. У Ани случилось досадное падение, что называется, на ровном месте - на дорожке шагов. Кроме того, арбитры усмотрели недокрут на тройном ритбергере. Лиза стабильно сделала тройной аксель, но в других прыжках были помарки. Лидирующую позицию тут же заняла "хозяйка льда" американка Брэди Теннелл. На второй и третьей строчке расположились японки Каори Сакамото и Вакаба Хигучи. Эта ситуация стала лишним подтверждением того, что российским фигуристкам ошибки прощать никто не собирается.

Так что нашим девушкам пришлось проявлять спортивный характер. Щербакова, которая на предсезонном турнире "Ломбардия Трофи" первой из взрослых фигуристок исполнила четверной лутц на официальных соревнованиях ИСУ, установила новое достижение. Ученица Этери Тутберидзе сделала два четверных лутца, причем один из них в каскаде. В произвольной программе Щербакова накатала на личный рекорд - 160,16 балла, а в сумме за два выступления получила 227,76.

- Эта медаль очень важна для меня, потому что это мой первый взрослый сезон, - приводит слова Щербаковой пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - В Лас-Вегасе я хотела показать чистые прокаты. В короткой программе не все получилось. Но постараюсь больше не допускать таких глупых ошибок. А в произвольной программе ставила перед собой задачу исполнить два четверных лутца. Рада, что все сложилось.

Американская публика аплодировала Щербаковой стоя. Интересно, что будет происходить на "Скейт Канада" 25-27 октября, когда крутить четверные начнет Александра Трусова. В ее книге рекордов было уже и три, и даже четыре "квада". Сальхов, лутц и два тулупа (оба в каскаде с тройными прыжками) Саша исполнила совсем недавно на командном турнире Japan Open в Сайтаме. Тогда американец Нейтан Чен, который скрутил и приземлил шесть четверных прыжков в произвольной программе на постолимпийском чемпионате мира, разместил видео проката Трусовой в своем "Инстаграме".

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America

Как сказала Елизавета Туктамышева после окончания соревнований в Лас-Вегасе, она не прыгает четверные тулупы и лутцы, а главное ее оружие - аксель в три с половиной оборота. Между прочим самый сложный прыжок в женском одиночном катании. И Лиза уверенно его исполняет. В произвольной программе она начала прокат с каскада "тройной аксель - двойной тулуп", а затем прыгнула еще один триксель. Элементы ультра-си позволяют Туктамышевой подниматься на пьедестал. На "Скейт Америка" она стала третьей (205,97 балла в сумме). Между россиянками вклинилась Брэди Теннелл (216,14 балла). Станислава Константинова выступала крайне неудачно и заняла предпоследнее, 11-е место (143,39).

Всего на первом этапе серии Гран-при в США российские фигуристы завоевали пять медалей. В парном катании "серебро" на счету Дарьи Павлюченко - Дениса Ходыкина. В танцах на льду Александру Степанову - Ивана Букина могли снять из-за травмы партнерши, но они выступили и также стали вторыми. Одиночник Дмитрий Алиев увез из Лас-Вегаса "бронзу".

Спорт Фигурное катание
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